Una mujer embarazada de Illinois aseguró haber sentido que su vida estaba por terminar cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) apuntó su arma hacia ella durante un operativo en las afueras de Chicago. El incidente, que fue grabado en video y difundido por la propia víctima en TikTok, ocurrió mientras los agentes perseguían a dos sospechosos en la localidad de Berwyn.

Lesly Guevara, quien está a pocas semanas de dar a luz, explicó a Newsweek que se encontraba dentro de su vehículo junto a su prometido y su hijo de 10 meses cuando notó la presencia de los agentes federales.

Según relató, comenzó a tocar la bocina para alertar a los vecinos sobre la operación, una práctica que, asegura, es común entre las comunidades inmigrantes cuando ICE aparece en sus vecindarios.

La mujer denunció que los agentes de ICE actuaron con exceso de fuerza mientras ella intentaba alertar a su comunidad. | Crédito: TikTok couriernewsroom

“Empecé a tocar la bocina porque nos dicen que, si ves agentes de ICE, hagas ruido para que todos sepan que están ahí”, dijo Guevara. Sin embargo, esa acción desencadenó una reacción inmediata: uno de los agentes descendió del vehículo oficial, se acercó a ella con el arma desenfundada y le gritó que estaba obstruyendo el trabajo policial.

“Le dije: ‘¿De verdad vas a apuntar a una mujer embarazada? ¿Vas a hacer eso ahora mismo?’”, contó Guevara. “Temí por mi vida, pero también por la de mi hijo y mi bebé que está por nacer”.

La mujer, residente de Cicero, una comunidad al oeste de Chicago, describió que decidió enfrentarse al agente y grabar todo lo ocurrido porque, según afirma, está cansada de los abusos en su vecindario.

“Ellos hacen las cosas más ilegales posibles. Golpean a la gente. Hacen lo peor. En ese momento pensé: ‘Dios, mis hijos se van a quedar sin madre’”, dijo.

Tras la difusión del caso, ICE defendió la actuación del agente, alegando que la conductora había puesto en riesgo la seguridad del operativo. | Crédito: Erin Hooley / AP / Erin Hooley

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la actuación del agente, asegurando que Guevara actuó de forma “agresiva y amenazante”. En un comunicado citado por Newsweek, un portavoz afirmó que el video “muestra que la conductora avanzaba rápidamente hacia los agentes mientras tocaba la bocina sin detenerse”, y que “el agente actuó para proteger su vida y la de quienes estaban cerca”.

Pese a ello, Guevara sostiene que el agente “sabía que había ido demasiado lejos”. “Me alegra haber estado grabando, porque tengo su rostro. Al principio no se cubría, pero cuando se dio cuenta de lo que había hecho, volvió a taparse”, relató.

Hasta el momento, no se ha confirmado qué ocurrió con los sospechosos a los que ICE perseguía durante la operación.

@couriernewsroom An ICE agent pulled a gun on a pregnant woman in Chicago. Thank you to Jeff Perlman for sharing footage with COURIER. ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo

