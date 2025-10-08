La aspirante demócrata a ser gobernadora de California, Katie Porter, protagonizó un tenso momento durante una entrevista cuando reaccionó con enojo ante una simple pregunta sobre Donald Trump.

El intercambio, grabado por la periodista Julie Watts de CBS News California, terminó abruptamente cuando Porter intentó abandonar la conversación alegando: “No quiero que todo esto quede grabado”.

El episodio ocurrió el mes pasado, pero las imágenes recién salieron al aire el lunes y se volvieron virales rápidamente.

En el video, se observa a Porter perdiendo la calma después de que Watts le preguntara cómo planeaba ganar el voto republicano en un estado donde una parte significativa del electorado apoyó al expresidente Trump.

Porter interrumpió la conversación y exigió que se detuviera la grabación, alegando que quería “una charla positiva”. (Foto: CBS News / YouTube)

“¿Qué les diría al 40 % de los votantes de California, cuyo apoyo necesitará para ganar, y que votaron por Trump?”, le consultó Watts. Tras responder brevemente que buscaría “cada voto posible”, Porter se mostró molesta con la insistencia de la periodista.

“Siento que esto es innecesariamente argumentativo. ¿Cuál es su pregunta?”, replicó visiblemente irritada.

Watts insistió en que todos los candidatos habían respondido la misma pregunta, lo que llevó a Porter a quitarse el micrófono.

“No quiero seguir con esto. Voy a dar por terminada la entrevista. Quiero tener una conversación agradable y positiva”, expresó antes de añadir: “No quiero que todo esto quede en cámara”.

Según su equipo, la entrevista continuó por unos 20 minutos más fuera del aire.

El video, difundido en redes sociales, reavivó las acusaciones sobre su mal temperamento y generó cuestionamientos entre sus rivales políticos. (Foto: CBS News / YouTube)

La situación reavivó críticas sobre el carácter de Porter, quien en el pasado fue acusada de tener mal genio y de maltratar a personas de su entorno.

El New York Post informó que, en 2022, una exasistente la acusó de intimidación laboral. Además, su exesposo alegó en el proceso de divorcio de 2013 que Porter lo agredía verbalmente e incluso le arrojó comida caliente durante una pelea.

Además, en 2021, Porter calificó a la Policía de Irvine como una “vergüenza” luego de que su pareja fuera arrestada por agredir a un manifestante. Más recientemente, tras perder su candidatura al Senado en 2024, acusó a “millonarios” de haber “manipulado la elección”.

A pesar de la controversia, Porter sigue liderando las encuestas, aunque con su imagen pública cada vez más golpeada. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Hasta antes de esta polémica, Porter lideraba la carrera por la gobernación con una ventaja de siete puntos, según RealClearPolitics; sin embargo, sus rivales aprovecharon el incidente para cuestionar su temperamento.

“Ningún candidato debería esconderse de la prensa”, afirmó Tony Thurmond, superintendente de educación pública. Por su parte, Antonio Villaraigosa y Xavier Becerra coincidieron en que California necesita un líder que “responda preguntas simples y no excluya a ningún votante”.