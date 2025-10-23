Lo que parecía una tarde cualquiera en el vecindario de East Bethel, en Minnesota, se convirtió en una escena de pánico. Mientras dejaba a su hija en casa, Kari Thorp notó que del autobús escolar salía humo por debajo, y sin dudarlo, avisó rápidamente al conductor. Lo que vino después fue una carrera contra el tiempo.

“Fue una locura. Solo estoy agradecida de que él se mantuviera muy calmado”, relató Thorp a CBS News, aún conmovida por el momento. Entre ambos lograron evacuar a los 22 niños que viajaban en el autobús, guiándolos hasta la entrada de la casa de la madre, justo antes de que el vehículo quedara completamente envuelto en llamas.

Las cámaras del timbre de Thorp captaron el instante en que los estudiantes de East Bethel Elementary corrían asustados hacia la acera. “Los niños lloraban, estaban asustados, en pánico. Fue muy emocional y caótico”, recordó. En cuestión de minutos, el fuego se extendió con rapidez, y el autobús quedó totalmente consumido.

Las autoridades de Minnesota reconocieron su rápida reacción, que permitió evacuar a los 22 niños a salvo. | Crédito: Kari Thorp

“Probablemente pasaron unos 15 minutos antes de que el autobús estuviera completamente envuelto. Fue una locura ver y escuchar cómo los neumáticos explotaban”, añadió.

Los bomberos voluntarios y el personal escolar llegaron enseguida para apagar el fuego. El calor fue tan intenso que incluso derritió parte del asfalto frente a la casa de Thorp, dejando rastros de vidrio y marcas del incendio.

Aunque se perdieron mochilas, loncheras y el autobús, ningún niño resultó herido. Tanto Kari Thorp como el conductor, identificado como Rick Gratton, fueron reconocidos por padres y autoridades escolares por su valentía y rápida acción.

En un comunicado, el distrito escolar St. Francis Area Schools agradeció a ambos por mantener a salvo a los estudiantes. Los padres destacaron que una reciente capacitación de seguridad escolar pudo haber ayudado a que la evacuación fuera tan ordenada.

En Minnesota, el autobús escolar terminó completamente envuelto en llamas pocos minutos después de que todos los niños fueran evacuados. | Crédito: Univision Noticias

Mientras los investigadores analizan las causas del incendio, Thorp reflexiona sobre lo que podría haber ocurrido si no hubiera visto el humo a tiempo. “No creo que hubiera llegado muy lejos, y no habríamos podido sacar a los niños tan rápido. Muchos de los pequeños se sientan adelante, y justo allí empezó todo”, dijo.

Gracias a su instinto y valentía, una madre de Minnesota evitó que una tarde rutinaria terminara en tragedia.

