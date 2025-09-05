Un conductor vivió un momento impactante al observar cómo un vehículo pasó “volando” por seis carriles en Sunrise Highway, una autopista de Nueva York , lo que casi provoca un desenlace fatal. Por fortuna, logró grabar el suceso gracias a la cámara de su coche (DashCam) situada cerca del parabrisas.

En este video difundido por Univision Noticias, se observa a varios vehículos transitando con normalidad en Long Island. De repente, este coche aparece sin previo aviso, lo que ha generado preguntas: ¿Se trata de un viaje en el tiempo o es el resultado de un conductor irresponsable que quiso desafiar la gravedad?

Te aclararé que no se trata de una teoría conspirativa. Sucede que el conductor de este “auto volador” sufrió una convulsión debido a su avanzada edad. Eso produjo que perdiera el control.

Si bien pareciera que este despiste ocasionaría una situación de lamentar, afortunadamente el coche no impactó con ningún otro automóvil ni provocó heridos de gravedad. El único afectado fue el adulto mayor de Brentwood, quien provocó este “impactante” suceso.

El conductor de este automóvil perdió el control tras sufrir una convulsión. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Resultó ileso

Lo sorpresivo de este hecho fue que el hombre de 70 años no sufrió heridas de gravedad, a pesar del fuerte impacto de su automóvil, tal como se observa en el clip. Para su recuperación, se lo trasladó hacía South Shore University Hospital.

¿Por qué ocurren las convulsiones?

Según Mayo Clinic, una convulsión es una alteración de la actividad eléctrica en el cerebro que puede modificar el comportamiento, los movimientos, los sentimientos y los niveles de conciencia. Las posibles causas de los movimientos incontrolables suelen estar directamente relacionados a un accidente cerebrovascular o una lesión grave en la cabeza.

