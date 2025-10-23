En situaciones de desesperación, es necesario mantener la calma a fin de tomar las acciones más apropiadas. En un caso reciente, dos oficiales de la Policía de Nueva York demostraron total serenidad y certeza para salvar la vida de un bebé de tan solo 10 meses que se estaba quedando sin respiración mientras dormía.

Según información de Univision Noticias, la madre de este pequeño había recibido una alerta mediante el monitor que tiene en su hogar. La desesperación inundó su ser, pero tuvo el momento de lucidez necesario para contactarse al 911.

Fue así que, de manera inmediata, estos agentes aparecieron en el hogar de esta familia e intervinieron a fin salvar la vida de este bebé. Aplicaron los primeros auxilios con total cuidado, pues se trata de un pequeño recién nacido, logrando que sus vías respiratorias se desbloqueen.

Uno de los oficiales aplicó rápidamente el RCP para salvar la vida de este bebé. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Afortunadamente, el rápido accionar de estos dos policías logró que este bebé pudiera librarse de ese momento que, de no llegar a tiempo, hubiera terminado una tragedia y en un profundo dolor en esta familia.

Por esa razón, los padres están sumamente agradecidos con estos oficiales, pues permitieron que este bebé pueda seguir a su lado. Este momento provocó una profunda felicidad entre los usuarios que se interesaron en el caso.

Finalmente, ambos policías pudieron salvar la vida de este menor de edad. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

¿Qué hacer si un niño menor de 1 año se está asfixiando?

Es sumamente importante identificar la situación del menor de edad. En caso esté tosiendo con fuerza o llora descontroladamente, no es necesario realizar alguna acción, pues estas reacciones naturales ayudan a liberar las vías respiratorias. Sin embargo, si detectas que el bebé no tose ni llora, es necesario que sigas los consejos brindados por Medine Plus.

Si no estás preparado para el momento o entraste en un estado de desesperación, es sumamente importante que te contactes rápidamente al 911 o al número local de emergencias. Recuerda, cada segundo es clave en estas situaciones.