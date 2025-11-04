Videos grabados por testigos en Melrose Park, Chicago, muestran una escena que ha generado indignación en redes sociales: Ricardo Rodríguez, un inmigrante mexicano, fue sometido con fuerza por agentes de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) durante un operativo migratorio. En las imágenes se ve al hombre tirado en el suelo, mientras varios agentes intentan inmovilizarlo.

“Le estaban pegando en la cara, él no podía respirar”, relató Stephanie Suaine, sobrina de Rodríguez, a Univision Noticias. La familia asegura que el hispano fue golpeado en repetidas ocasiones antes de ser trasladado en una camilla al hospital, con el rostro ensangrentado y siempre bajo vigilancia federal.

Los videos del operativo de ICE generaron indignación en redes sociales. | Crédito: X @mandophotos

Su hermana, Dora Suaine, afirma que Ricardo “no tiene antecedentes criminales”. “Tiene dos niñas en México, trabaja en construcción y se vino en 1985”, comentó.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofreció una versión distinta. Según las autoridades, Rodríguez “tiene condenas previas por agresión y posesión de sustancias controladas”. Añadieron que, durante el operativo, el hombre abandonó su bicicleta, huyó a pie y se resistió al arresto, llegando incluso a agredir a los agentes.

El DHS explicó que se usó gas pimienta para intentar controlarlo, pero que Rodríguez “siguió resistiéndose violentamente”, por lo que uno de los agentes “acudió a los golpes como último recurso”. Por precaución, fue trasladado al hospital, donde permaneció bajo custodia.

Familiares de Ricardo Rodríguez piden que se investigue el accionar de ICE tras el incidente. | Crédito: Univision Noticias

Mientras tanto, la familia insiste en que el uso de la fuerza fue excesivo y que el caso debe investigarse. Los videos del incidente ya circulan ampliamente en redes, alimentando un debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte de ICE en sus operativos migratorios.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí