Diariamente, las distintas comunidades pertenecientes a Chicago están expresando su indignación por los constantes operativos migratorios que están ejecutando ICE . En un caso reciente, dos hermanas inmigrantes fueron arrestados de una manera violenta por más de una docena de agentes federales, sin saber que ambas eran beneficiarias del programa DACA .

En un video compartido por Univision Noticias, se visualiza a la cantidad de autoridades migratorias rodeando el automóvil donde abordaban las hermanas. El hecho ocurrió frente a una escuela primaria de Chicago, cerca del campus de la Universidad de Illinois, en el West Side.

Al percatarse que ambas mujeres no mostraban intención de descender de su unidad de transporte, decidieron romper totalmente las ventanas para ejercer su fuerza desmedida contra ellas.

Una de las hermanas fue puesta contra el pavimento para ser arrestada. (Crédito: CBS Chicago / YouTube)

Se aprecia cómo una de estas hermanas estuvo recluida contra el pavimento, como si se tratase de una peligrosa criminal. En ese momento, la mujer especificó que ninguno de los agentes migratorios enseñó alguna orden para ejecutar el arresto.

Esto no se trataría de un caso nuevo. Debo precisarte que los agentes federales de inmigración están procediendo a detener tanto a extranjeros que cuentan con sus documentos legales como a sus propios ciudadanos. Es decir, no se toman el tiempo necesario para corroborar su estatus migratorio.

Docena de agentes de inmigración participaron en la detención de ambas mujeres. (Crédito: CBS Chicago / YouTube)

Son beneficiarias de DACA

La mala experiencia que vivieron estas hermanas terminó en cuestión de horas, pues las autoridades correspondientes corroboraron que ambas pertenecían al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y procedieron a liberarlas.

Lo curioso de este caso es que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hizo público que la detención de estas dos hermanas se originó debido a que intentaron impedir el desarrollo de un operativo migratorio usando su propio vehículo.