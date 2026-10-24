La factura del agua podría bajar para algunos residentes de Florida a partir del 1 de julio de 2027, aunque el beneficio no dependerá únicamente del consumo en casa. Una ley firmada por el gobernador Ron DeSantis limita los cobros que los sistemas municipales de suministro y alcantarillado pueden aplicar a quienes viven fuera de la ciudad proveedora. Para saber si un hogar está incluido, será necesario identificar a la entidad responsable, comprobar dónde se encuentra la vivienda y revisar los cargos del recibo. No habrá un descuento general: el resultado variará según las condiciones actuales y las excepciones previstas.

La legislación, identificada como HB 1451 y aprobada el 11 de junio de 2026, reduce del 50% al 25% la diferencia máxima permitida bajo una de las modalidades de facturación a usuarios externos. También elimina la autorización general para añadir determinados recargos, aunque permite conservar algunos temporalmente por compromisos financieros previos.

Para quienes organizan el presupuesto familiar, la distinción es importante: no se trata de un cheque de ayuda ni de una rebaja automática del 25% sobre el recibo. El efecto dependerá del esquema aplicado por cada proveedor y de las condiciones contempladas en la norma.

¿QUIÉNES PODRÍAN PAGAR MENOS POR EL AGUA EN FLORIDA?

El cambio apunta a consumidores que reciben agua o alcantarillado de un municipio, pero viven fuera de sus límites. Esa situación puede darse tanto en otra ciudad como en un área no incorporada, es decir, una zona del condado que carece de gobierno municipal propio.

Por ejemplo, una familia puede residir en las afueras y recibir el suministro de un sistema administrado por una localidad vecina. La legislación permite diferencias entre las tarifas internas y externas, pero modifica cuánto se puede cobrar y bajo qué condiciones.

Entre los grupos que deben prestar atención se encuentran:

Habitantes de áreas no incorporadas atendidos por una empresa municipal de agua o alcantarillado.

Clientes domiciliados en una ciudad que reciben esos servicios de otra.

Consumidores externos sujetos a tarifas diferenciadas o recargos por su ubicación.

El alcance tampoco se limita a viviendas particulares. La disposición regula los cobros a usuarios externos de los sistemas incluidos, aunque eso no significa que todos recibirán una reducción.

¿QUÉ CAMBIA CON LA LEY HB 1451 FIRMADA POR DESANTIS?

La reforma modifica la sección 180.191 de los Estatutos de Florida, que regula las tarifas de agua y alcantarillado cobradas por municipios a clientes ubicados fuera de su territorio. Estos son los principales cambios:

Aspecto Qué establece la ley Diferencia máxima de tarifas Reduce del 50% al 25% el límite sobre el servicio equivalente dentro del municipio, bajo la modalidad de cobros diferenciados. Recargo adicional Elimina la autorización general para sumar hasta un 25% a los usuarios externos. Excepción por compromisos financieros Permite conservar ciertos cargos anteriores, únicamente en la medida necesaria para cumplir determinadas obligaciones vinculadas con bonos. Fin de los cobros excepcionales Deberán eliminarse a más tardar el 1 de julio de 2029, o antes si la deuda correspondiente se retira, vence o se refinancia. Participación pública Exige reuniones para determinados acuerdos de prestación y encuentros anuales destinados a recibir comentarios de los clientes.

Hasta ahora, una modalidad permite utilizar la misma tarifa de los usuarios internos y añadir un recargo de hasta el 25%. Otra autoriza cobros diferenciados mediante iguales factores de cálculo, con un límite total de hasta un 50% más por el servicio correspondiente.

La reforma elimina las autorizaciones generales para esos cargos adicionales y reduce al 25% el tope de la segunda modalidad. Ese porcentaje no equivale a un descuento sobre toda la factura, sino a una restricción de la diferencia entre importes comparables dentro y fuera de la ciudad proveedora.

Millones de residentes de Florida se beneficiarán con precios más bajos en sus facturas de agua (Foto: imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DESDE CUÁNDO SE APLICARÁN LOS NUEVOS LÍMITES?

La fecha general de entrada en vigor es el 1 de julio de 2027. Por eso, la firma de DeSantis no implica una rebaja durante 2026 ni obliga a todos los sistemas a reducir sus recibos en idéntica cantidad.

El calendario también incluye obligaciones de información que comenzaron antes y una transición para determinados recargos:

Fecha Qué ocurre 1 de julio de 2026 Entraron en vigor las disposiciones sobre los informes municipales. A más tardar el 1 de enero de 2027 Vence el primer plazo para entregar los datos a la Comisión de Servicios Públicos de Florida. A más tardar el 31 de marzo de 2027 El organismo debe presentar su reporte inicial al gobernador y a los líderes de la Legislatura. 1 de julio de 2027 Comienza a regir la mayor parte de la ley, incluidos los cambios en las tarifas de agua y alcantarillado. 1 de julio de 2029 Es la fecha límite para eliminar los cobros excepcionales, salvo que corresponda retirarlos antes.

¿POR QUÉ ALGUNOS RECARGOS PODRÍAN CONTINUAR HASTA 2029?

La HB 1451 permite mantener determinados recargos vigentes antes del 1 de marzo de 2026, pero no de manera indefinida ni por cualquier motivo. Únicamente podrán continuar en la medida necesaria para cumplir condiciones de compromisos vinculados con bonos que estuvieran vigentes al 1 de julio de 2024.

Esos cobros deberán desaparecer cuando se retire, venza o se refinancie la deuda correspondiente, o el 1 de julio de 2029, lo que ocurra primero. Por esa razón, algunos clientes podrían seguir viendo un importe adicional después de que comiencen a regir los nuevos límites generales en 2027.

¿CUÁNTO PODRÍAN AHORRAR LOS RESIDENTES EN LA FACTURA DEL AGUA?

No existe una cantidad única de ahorro por hogar. El análisis legislativo tampoco ofrece una cifra de beneficiarios y señala que falta un repositorio central para identificar qué municipios cobran tarifas externas más altas, cuál es su mecanismo de cálculo o cuánto añaden a las cuentas.

El siguiente ejemplo permite entender la modificación del tope, pero no corresponde a un recibo real:

Ejemplo ilustrativo para un servicio equivalente Importe Tarifa de referencia dentro del municipio US$100 Cobro externo con una diferencia del 50% US$150 Máximo permitido con un margen del 25% US$125 Reducción entre ambos valores externos US$25

Este ejercicio supone que la tarifa interna permanece igual, se compara un servicio equivalente y no corresponde una excepción por deuda. Por lo tanto, no representa un ahorro garantizado de US$25 para los consumidores del estado.

La norma tampoco congela el precio base. Para conocer el impacto real en el presupuesto de cada familia, habrá que revisar los importes vigentes y los ajustes que adopte la entidad responsable.

¿QUÉ TENDRÁN QUE INFORMAR LOS MUNICIPIOS SOBRE SUS SERVICIOS?

La reforma exige mayor transparencia a los gobiernos municipales que suministran electricidad, agua, gas natural o alcantarillado fuera de sus límites. Estas entidades deberán entregar datos a la Comisión de Servicios Públicos de Florida, conocida en inglés como Florida Public Service Commission o PSC.

El primer reporte debe presentarse a más tardar el 1 de enero de 2027 y actualizarse anualmente. Entre los requisitos figuran:

El número y el porcentaje de clientes atendidos fuera de los límites municipales.

El volumen y la proporción de ventas a esos usuarios, junto con los ingresos brutos generados.

Las diferencias entre tarifas internas y externas, expresadas en montos y porcentajes.

La parte de los ingresos por servicios públicos destinada a financiar otras funciones gubernamentales.

La proporción del presupuesto municipal ajeno a esas prestaciones que se cubre con dichos recursos.

La PSC deberá recopilar la información y remitirla al gobernador, al presidente del Senado y al titular de la Cámara de Representantes a más tardar el 31 de marzo de 2027. Esa entrega se repetirá anualmente.

Sin embargo, la obligación no concede una nueva facultad general para fijar las tarifas de los sistemas municipales. La autoridad adicional del organismo se limita a hacer cumplir los requisitos de reporte.

Además, se exigirán reuniones públicas antes de que entren en vigor determinados acuerdos nuevos, renovaciones, extensiones o modificaciones sustanciales para prestar servicios fuera de la ciudad. También habrá encuentros anuales destinados a escuchar comentarios sobre precios, cargos y calidad de la atención.

El 11 de junio Ron DeSantis firmó esta ley (Foto: AFP)

¿CÓMO REVISAR SI EL CAMBIO PODRÍA AFECTAR TU RECIBO?

El punto de partida no es solamente la ciudad que aparece en tu dirección, sino qué entidad suministra el agua y dónde se encuentra la vivienda respecto de sus límites municipales. Esa clasificación determinará si corresponde analizar las disposiciones para consumidores externos.

Al revisar la cuenta o comunicarte con el departamento de servicios públicos, conviene plantear estas preguntas:

¿Mi domicilio está clasificado dentro o fuera de los límites del municipio proveedor? ¿Pago una tarifa diferente por esa ubicación? ¿El recibo incluye algún recargo que deba eliminarse o modificarse con la HB 1451? ¿Existe una excepción vinculada con bonos y cuándo terminaría? ¿Cuándo publicarán los nuevos importes y el calendario de reuniones informativas?

No basta con vivir en Florida para recibir una rebaja. Antes de incorporarla al presupuesto familiar, será necesario confirmar cómo factura el proveedor, qué ajustes debe realizar y si mantiene alguna excepción temporal.