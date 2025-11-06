Thanksgiving Day está a la vuelta de la esquina y mientras que muchos piensan en aprovechar las mejores ofertas para comprar el pavo con anticipación, así como todos los ingredientes para la cena, hay también quienes están pensando en tomar el coche y manejar hacia otros estados o un vuelo y así poder estar junto con la familia en esta importante celebración. Para todos ellos es importante tener en cuenta cómo estará el clima el Día de Acción de Gracias 2025 en Estados Unidos. Hoy te explico qué dicen los pronósticos para el 27 de noviembre y en dónde habrá frío, lluvias, nevadas y cielos despejados ya que para este feriado se registrará un mosaico climático y hay que estar preparados.

Los primeros días del mes han llegado cargados gracias a una alerta meteorológica por el avance de un frente frío proveniente del Polo Norte que traerá bajas temperaturas desde el viernes 7 de noviembre hasta la próxima semana, así como posibilidad de nevadas en varias zonas del país. Esto se suma al río atmosférico que atraviesa el noroeste del Pacífico y afecta el clima durante las últimas horas y, como si fuera poco, también hay quienes están preocupados por el fenómeno La Niña y su impacto con lluvias intensas, frío anticipado, nevadas tempranas y sequías persistentes en el sur.

Este Día de Acción de Gracias 2025 estará marcado por temperaturas bajas, lluvias intensas y frío bajo el promedio. ¡A tomar precauciones!. (Foto: ChristopherBernard / iStock) / ChristopherBernard

El pronóstico del tiempo en Thanksgiving 2025: dónde habrá frío, lluvias, nevadas y cielos despejados

Como cada año, la publicación especializada en pronósticos estacionales ‘The Old Farmer’s Almanac’ compartió un mapa que muestra el clima que enfrentarán las familias que busquen celebrar el jueves 27 de noviembre. Habrá temperaturas más cálidas en el este y sur del país, principalmente sobre Texas, el suroeste desértico y el sur profundo. El oeste espera la llegada de lluvia constantes, principalmente en el sur del Pacífico Noroeste, así como chubascos en California y Nevada.

Para el resto del país, las precipitaciones serán dispersas. El suroeste desértico y el sur de Texas podrían registrar chubascos aislados, mientras que el valle de Ohio y la región central del país experimentarán lluvias breves.

Las costas del Pacífico, especialmente Oregon y Washington, experimentarán un escenario húmedo y frío. En las zonas montañosas del interior, incluyendo partes de Nevada y las Rocosas, se espera una combinación de lluvia y nieve, lo que podría afectar pasos carreteros y rutas elevadas.

“Quienes viajen por el oeste deberían considerar precauciones adicionales, ya que los caminos podrían tornarse resbaladizos”, señala el informe.

Para el noreste del país y Nueva Inglaterra, el pronóstico apunta a un frío más intenso de lo habitual y ligeras nevadas en los sectores del norte. En áreas como Maine, Vermont y New Hampshire podrían presentarse chubascos de nieve aislados.

Para ciudades como Nueva York, Philadelphia y Washington D.C se proyectan cielos parcialmente despejados y temperaturas cercanas a los 50°F (10°C).

El sur y sureste del país disfrutarán de días templados y soleados, perfectos para reuniones al aire libre; es decir, Florida, Georgia, Alabama, Luisiana y Texas tendrán mejor clima en este Día de Acción de Gracias.

Para Florida las probabilidades de lluvia serán mínimas, pero hay que estar atentos a los avisos locales sobre el fenómeno “La Niña” que podría generar lluvias aisladas en algunas áreas costeras del Golfo de México.

Toma tus precauciones por si necesitas viajar para reunirte con los tuyos en Thanksgiving. (Foto: Massimo Giachetti / iStock) / Massimo Giachetti

¿Dónde nevará en Thanksgiving 2025?

Para finales de noviembre se espera que la nieve esté presente en algunas zonas del país. Aquí el detalle de las regiones que se cubrirán con ella:

El norte de la región de Nueva Inglaterra

La zona del Alto Medio Oeste (Upper Midwest)

Las áreas de mayor altitud de la región Intermountain West (entre las Montañas Rocosas y la Cordillera de las Cascadas y Sierra Nevada)

Alaska

Para que las celebraciones del Día de Acción de Gracias 2025 no se vean afectadas así como los viajes o desplazamientos, es recomendable que los viajeros monitoreen constantemente los informes meteorológicos locales.

