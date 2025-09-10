Algunas licencias Real ID emitidas en Maine están siendo tratadas como si fueran identificaciones falsas. Así lo confirmó la oficina del Secretario de Estado, luego de que varios documentos fueran rechazados en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

“Una pequeña fracción de las Real IDs de Maine no pudo ser leída por los lectores de código de barras de la TSA”, dijo un funcionario del Departamento de la Secretaría de Estado de Maine al Sun Journal.

La entidad aseguró que el problema “parece ser esporádico” y poco frecuente, y que ninguno de los “muy pocos” afectados había “experimentado una interrupción en sus viajes”.

El problema se originó en una máquina de impresión defectuosa, que ya fue reparada, y los documentos afectados están siendo reemplazados sin costo. (Foto: AFP)

El Buró de Vehículos Motorizados (BMV) trabajó junto a la TSA para identificar la causa del error, que llevaba varios meses sin resolverse. Tras la investigación, se descubrió que la falla estaba relacionada con una de las máquinas de impresión de emisión instantánea del estado, la cual ya fue reparada.

Situaciones similares se presentaron en mayo con las Real IDs de New Hampshire, según informó la cadena local WGME.

Mientras tanto, “la TSA sugirió a los clientes que contactaran al BMV cuando regresaran de su viaje para recibir un reemplazo”, señaló el funcionario. Estos documentos están siendo reemplazados de manera gratuita.

Aún no está claro cuántas licencias se han visto afectadas. El BMV está dependiendo de que las personas reporten los problemas por sí mismas para poder entregarles nuevas credenciales; no obstante, la TSA informó al Buró de Vehículos Motorizados que “el 95% de los viajeros de Maine” cuentan con documentos en regla.

Aunque aún no se sabe cuántas personas resultaron perjudicadas, las autoridades estiman que el 95% de los viajeros de Maine tienen documentos válidos. (Foto: AFP)

El inconveniente no se limitó solo a aeropuertos. Desde mayo, las licencias Real ID son obligatorias para volar dentro del país y acceder a ciertos edificios federales.

Sin embargo, el New York Post reporta que un usuario en Reddit afirmó que su licencia fue rechazada por la empresa de alquiler de autos Hertz porque “no se podía escanear”. Otros comentarios no verificados en la misma plataforma mencionaron rechazos en estaciones de servicio.

La TSA recomienda llevar siempre una identificación de respaldo para evitar contratiempos durante los viajes. (Foto: AFP)

Para evitar problemas de este tipo, la TSA aconseja a los pasajeros llevar siempre una identificación de respaldo. Entre las aceptadas se encuentran pasaportes estadounidenses, tarjetas de pasaporte, pasaportes extranjeros, tarjetas de residencia permanente y tarjetas de cruce fronterizo, entre otras.

La TSA también aclaró que las licencias temporales no son válidas y que los menores de 18 años no necesitan mostrar identificación al viajar dentro de EE. UU.

Los documentos que debes presentar para viajar en aeropuertos de EE. UU.

Para viajar en aeropuertos de EE. UU., los mayores de 18 años deben presentar una identificación válida con foto en los controles de seguridad de la TSA.

A partir de la fecha de cumplimiento de la ley REAL ID (7 de mayo de 2025), se requiere una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal que cumpla con los estándares de REAL ID, o una forma alternativa de identificación aceptada, como un pasaporte estadounidense o una tarjeta de residente permanente.

Los menores de 18 años no necesitan presentar una identificación para vuelos domésticos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí