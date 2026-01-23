Seguro que lo has visto más de una vez en imágenes de noticieros o en videos que circulan en redes sociales: camiones recorriendo carreteras y autopistas mientras dejan a su paso kilos y kilos de sal sobre la nieve. Durante una tormenta invernal en Estados Unidos, esta escena se repite en ciudades grandes, zonas rurales y vías clave para el transporte. Aunque a simple vista puede parecer una solución básica o incluso improvisada, lo cierto es que responde a una estrategia ampliamente utilizada para enfrentar el frío extremo. La sal no está ahí por casualidad: cumple una función concreta que busca reducir riesgos, mantener el tránsito activo y evitar accidentes cuando las temperaturas bajan de forma drástica. Entender el motivo por el que esparcen sal sobre la nieve ayuda a comprender cómo se preparan las autoridades para enfrentar una tormenta como la actual en EE.UU.

¿Por qué se esparce sal sobre la nieve?

Durante una tormenta invernal, las carreteras se convierten rápidamente en superficies peligrosas. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), cada vez que se registran nevadas es necesario esparcir grandes cantidades de sal para evitar la formación de hielo y facilitar la circulación de vehículos. Esta medida permite que las personas puedan trasladarse con mayor seguridad al trabajo, a la escuela y que no se interrumpa el transporte de bienes y servicios esenciales en medio del frío extremo.

Durante la tormenta invernal en EE.UU., la sal se convierte en una herramienta clave para reducir hielo y prevenir accidentes. | Crédito: SAUL LOEB / AFP

La sustancia más utilizada es el cloruro de sodio (NaCl), conocido comúnmente como sal de mesa, aunque en este contexto se le llama sal gema debido al tamaño más grande de sus gránulos. Su efectividad para derretir la nieve y el hielo, sumada a su bajo costo, la convierte en la opción más extendida en Estados Unidos. Para dimensionar su uso, basta un dato: en estados como Massachusetts se emplean casi medio millón de toneladas de sal al año únicamente para el mantenimiento invernal de las carreteras, de acuerdo con información de la EPA.

¿El uso de sal sobre la nieve provoca consecuencias negativas?

Sin embargo, el uso de sal sobre la nieve no está exento de consecuencias. Aunque ofrece ventajas claras en términos de seguridad vial, su aplicación excesiva puede generar impactos negativos. Entre ellos se encuentran la contaminación del agua potable, el daño a la flora y fauna silvestre, el aumento de la erosión del suelo y afectaciones a propiedades públicas y privadas. Además, la sal tiene un fuerte efecto corrosivo que deteriora vehículos, puentes y carreteras, lo que genera costos de reparación que superan los 5,000 millones de dólares anuales en Estados Unidos.

Otro punto de preocupación es que la sal puede infiltrarse en aguas superficiales y subterráneas, elevando los niveles de sodio y cloruro. Esto representa un riesgo para personas con hipertensión y resulta tóxico para peces, insectos y anfibios. A esto se suma que la sal atrae a animales como ciervos y alces hacia las carreteras, incrementando el riesgo de accidentes viales durante una tormenta invernal en EE.UU.

¿Existen alternativas a la sal para tratar la nieve?

Debido a estos efectos, algunos estados han comenzado a explorar alternativas al uso tradicional de sal. Entre ellas destacan el cloruro de magnesio y el cloruro de calcio, que resultan más seguros para el medio ambiente, aunque también son más costosos. Además, se desarrollan tecnologías como el pavimento poroso, que reduce la acumulación de hielo, y las carreteras solares, diseñadas para derretir la nieve mediante sistemas de calefacción integrados.

La actual tormenta invernal en EE.UU. evidencia el reto de equilibrar seguridad vial y cuidado ambiental. | Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Para reducir la cantidad de sal utilizada sin comprometer la seguridad, la EPA señala que estados como Rhode Island aplican soluciones salinas preventivas antes de las nevadas, mezclas de sal y arena para mejorar la tracción, y aditivos biodegradables como jugo de remolacha, pepinillos o melaza. Estas medidas buscan un equilibrio entre mantener las carreteras seguras y minimizar el impacto ambiental durante las tormentas invernales que afectan a Estados Unidos.

