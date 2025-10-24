La esposa de José Muñoz ha tomado la difícil decisión de abandonar Estados Unidos. Está recaudando fondos. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)
Marcelo López Chavez
En estas últimas semanas, se están exponiendo casos de , ocasionando una profunda tristeza entre sus integrantes. Recientemente, una madre está afrontando una dura realidad desde que su . La situación le ha obligado a querer abandonar Estados Unidos.

Esta inmigrante, que posee la residencia estadounidense, habló con Univision Chicago sobre los hechos que ocurrieron en cuestión de días. Ella, quien pidió ocultar su identidad, cuenta que su esposo, José Muñoz, fue interceptado por los agentes federales de inmigración mientras trabajaba en el suburbio de Round Lake.

Para ella, “su mundo se derrumbó” cuando recibió la llamada de su pareja indicándole que estaba bajo custodia de ICE. Era consciente lo que eso significaría: una pronta deportación. Actualmente, este padre se encuentra residiendo en México.

Para esta madre, su mundo se derrumbó al enterarse de que su pareja había sido detenida. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)
Ante esta nueva realidad, la inmigrante lo tiene bien definido: abandonar Estados Unidos junto a sus dos hijas para reencontrarse con su esposo. La idea parece una buena opción, pero necesita el dinero suficiente para ejecutarla.

“Estoy recaudando fondos para ver si me pueden apoyar e irme a México con él (José Muñoz). Yo ya tomé la decisión, ya hablé con mis papás. Más que nada por las niñas, me voy a ir”, fueron las palabras de esta madre al medio citado.

La madre ya decidió viajar a México con el propósito de reencontrarse con su esposo. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)
Firmó su deportación

Después de 17 años de residir en el país estadounidense, José Muñoz regresó a su país natal. No tuvo problemas para firmar su debido a la experiencia que vivió mientras estaba recluido en un centro de detención.

“No imaginé que trataban a la gente así. No te dan de comer, no te brindan los servicios higiénicos. No me merezco vivir así”, declaró el inmigrante deportado.

Ante esta realidad, la madre está a la espera de juntar el dinero suficiente para comprar sus boletos de viaje de ella y sus dos hijas para México con el propósito de iniciar una nueva vida en este país.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

