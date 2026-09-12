El invierno 2026-2027 podría ser muy diferente dependiendo de la región de Estados Unidos. Mientras algunas zonas del país se preparan para una temporada con temperaturas más cálidas y menos oportunidades de nieve, otras podrían tener uno de sus mejores inviernos en varios años. El protagonista de este cambio es El Niño, fenómeno que está influyendo en la posición de la corriente en chorro y en la trayectoria de las tormentas durante los próximos meses. Pero, ¿qué le espera al invierno y cuáles serán las zonas de EE.UU. que podrían recibir más nieve durante los próximos meses?

De acuerdo con el pronóstico de invierno 2026-2027 de The Weather Company, los estados del sur podrían tener oportunidades de nieve o hielo, mientras que las Montañas Rocosas del sur y Sierra Nevada aparecen como algunas de las grandes zonas favorecidas por las precipitaciones invernales.

¿Qué zonas de EE.UU. podrían recibir más nieve este invierno?

La mejor noticia para quienes esperan una temporada de nieve se concentra en las Montañas Rocosas del sur y Sierra Nevada. El pronóstico anticipa una trayectoria activa de tormentas que podría favorecer nevadas frecuentes y más constantes desde Lake Tahoe hasta Wasatch y las Montañas Rocosas de Colorado.

En EE.UU., El Niño favorecerá un patrón más cálido en varias regiones durante el inicio del invierno. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

Esto marcaría una diferencia importante respecto al invierno anterior, que fue considerado irregular y poco destacado en varias de estas áreas. Los meteorólogos del citado medio señalan que, en comparación con la temporada pasada, los centros de esquí desde California hasta Colorado podrían disfrutar de nevadas mucho más constantes y confiables.

Sierra Nevada Mayor frecuencia y consistencia de nieve Lake Tahoe Buen potencial de nevadas Wasatch Temporada favorable para nieve Montañas Rocosas de Colorado Nevadas frecuentes y más confiables Noreste de EE.UU. Más tormentas, pero con riesgo de lluvia Medio Oeste y Grandes Lagos Tendencia más cálida Rocosas del norte Menor potencial de nieve Sur profundo Enero podría ser más frío y favorecer nieve o hielo

¿Cómo influirá El Niño en el invierno de EE.UU.?

Un El Niño fuerte es uno de los principales factores detrás del pronóstico. Este patrón está favoreciendo una corriente en chorro desplazada hacia el norte, una configuración que puede contribuir a un invierno más cálido y seco desde parte del Medio Oeste hasta las Montañas Rocosas del norte y las Cascades.

Esto significa que no todo EE.UU. tendrá las mismas condiciones. Mientras las regiones del oeste y sur de las Rocosas podrían beneficiarse de una trayectoria activa de tormentas, otras áreas tendrán dificultades para acumular nieve debido a la falta de aire suficientemente frío.

En el caso del sur de EE.UU., enero destaca especialmente. Los meteorólogos esperan temperaturas inferiores al promedio en el Deep South, una combinación que podría abrir la puerta a episodios de nieve o hielo en una región que normalmente no tiene tantas oportunidades para este tipo de tiempo invernal.

El Niño también podría aumentar las oportunidades de nieve o hielo en partes del sur de EE.UU. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

¿Nevará en el sur de EE.UU. durante enero?

Enero podría ser el mes más interesante para el sur. Aunque el panorama general del invierno estará marcado por temperaturas superiores al promedio en buena parte de la mitad norte del país, el Deep South aparece como una excepción.

El aire más frío podría coincidir con el paso de algunas tormentas y aumentar la posibilidad de nieve o hielo en partes del sur. Sin embargo, el pronóstico estacional no significa que todos los estados sureños tendrán nieve ni que se producirá una tormenta invernal generalizada.

La combinación de frío y precipitaciones será determinante para saber qué zonas finalmente reciben nieve, hielo o simplemente lluvia.

¿Qué pasará con la nieve en el noreste de EE.UU.?

El Noreste tendrá un escenario más complicado. Se espera un patrón con más tormentas a lo largo de la costa este, pero durante la primera parte del invierno podría faltar suficiente aire frío para transformar esas precipitaciones en nieve.

Por eso, diciembre podría traer una situación de lluvia en lugar de nieve en varias zonas. La temporada, sin embargo, podría cambiar conforme avance el invierno.

Para febrero se espera una mayor llegada de aire frío a las latitudes del norte. Esto podría mejorar las condiciones para el Noreste y favorecer un cierre de invierno más frío, con una trayectoria de tormentas más favorable para las nevadas.