El invierno de 2026-2027 tendrá a El Niño como uno de sus principales protagonistas en Estados Unidos. El fenómeno climático, que ya presenta condiciones consideradas muy fuertes, influirá en las temperaturas y las precipitaciones durante diciembre y los siguientes meses. Un nuevo pronóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), publicado el 19 de noviembre, anticipa qué regiones podrían registrar más calor, lluvias o nieve, mientras los meteorólogos también siguen de cerca el comportamiento del vórtice polar.

La actualización fue elaborada por especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción Climática (CPC). Según Brad Pugh, meteorólogo del NWS, El Niño será probablemente el principal factor que determine las temperaturas y las precipitaciones durante el invierno y hasta la primavera de 2027. El pronóstico también advierte sobre un posible incremento del riesgo de lluvias capaces de provocar inundaciones, especialmente en Florida.

Florida podría enfrentar nuevas lluvias intensas e inundaciones durante los próximos meses. | Foto por JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Cómo estará el clima en EE.UU. durante diciembre de 2026?

El pronóstico de NOAA señala que el norte de Estados Unidos tendrá mayores probabilidades de registrar temperaturas por encima del promedio durante diciembre. Esta tendencia abarcaría prácticamente toda la franja norte del país.

En contraste, una pequeña zona de la costa del golfo de México podría experimentar temperaturas inferiores a los valores habituales. Para el resto del territorio, los meteorólogos contemplan las mismas probabilidades de que las temperaturas estén por encima, por debajo o cerca de los niveles normales.

En cuanto a las precipitaciones, el panorama apunta a un diciembre más húmedo en las costas oeste y este, así como en toda la franja sur del país. El sureste y Florida destacan como las regiones donde las lluvias podrían superar en mayor medida los promedios históricos.

Por el contrario, algunas zonas del norte de las Montañas Rocosas y de las Grandes Llanuras podrían recibir menos precipitaciones de lo habitual.

El vórtice polar también podría favorecer episodios de frío en el este de Estados Unidos. | Foto: Ron Jenkins / Getty Images North America / Getty Images via AFP

¿Qué temperaturas se esperan durante el invierno en EE.UU.?

La perspectiva para el invierno meteorológico, que comprende diciembre de 2026, enero y febrero de 2027, mantiene una tendencia similar a la prevista para diciembre. NOAA anticipa temperaturas superiores al promedio en toda la franja norte del país, desde el noroeste hasta el noreste.

Las zonas donde el aumento podría ser más marcado incluyen:

Washington: el estado del noroeste figura entre las áreas con mayores probabilidades de registrar temperaturas superiores a lo normal.

el estado del noroeste figura entre las áreas con mayores probabilidades de registrar temperaturas superiores a lo normal. La región de los Grandes Lagos: también podría experimentar un invierno más cálido de lo habitual.

también podría experimentar un invierno más cálido de lo habitual. Nueva Inglaterra: esta zona del noreste se encuentra entre las regiones con una señal más clara de temperaturas por encima del promedio.

En el sureste y Florida, en cambio, se esperan temperaturas cercanas a los valores normales para la temporada. El resto del país presenta probabilidades similares de registrar condiciones más cálidas, más frías o dentro del promedio.

Un detalle importante del pronóstico es que ninguna región de Estados Unidos aparece con probabilidades predominantes de tener temperaturas inferiores a lo normal durante el invierno.