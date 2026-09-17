El condado de San Diego, en California, se prepara para una temporada de lluvias que podría ser más intensa y frecuente debido al desarrollo de fuertes condiciones de El Niño. Los meteorólogos prevén que las precipitaciones aumenten entre octubre y abril, elevando el riesgo de inundaciones y otros problemas asociados a las tormentas. Ante este escenario, las autoridades ya comenzaron a reforzar sus planes de emergencia, revisar carreteras y sistemas de drenaje y preparar recursos para las comunidades que podrían resultar afectadas. Los residentes, además, pueden tomar varias medidas antes de que lleguen las primeras tormentas importantes.

¿Qué riesgos podría traer El Niño a San Diego?

Según KSWB San Diego, las autoridades del condado anticipan tormentas más prolongadas y frecuentes durante la próxima temporada húmeda. Esto podría aumentar el riesgo de inundaciones en zonas bajas, especialmente en comunidades vulnerables.

Otros posibles impactos incluyen erosión costera, deslizamientos de tierra en terrenos empinados y flujos de escombros. Las lluvias intensas también podrían provocar cierres de carreteras, retrasos en el transporte, cortes de electricidad y una mayor presión sobre los sistemas locales de drenaje.

Por ello, el condado está reforzando sus preparativos ante un escenario de lluvias que podría extenderse durante varios meses.

San Diego refuerza sus medidas ante posibles inundaciones y deslizamientos. | Crédito: JOSH EDELSON / AFP

¿Cómo se prepara San Diego para las fuertes lluvias?

Durante una reunión de la Junta de Supervisores del condado, los funcionarios presentaron nuevas medidas para mejorar la preparación ante tormentas e inundaciones.

Entre las acciones aprobadas está la creación de un Severe Weather Community Preparedness Resource Hub, un centro de recursos que reunirá información para ayudar a las comunidades a prepararse ante fenómenos meteorológicos severos.

Además, los supervisores solicitaron un plan específico para las comunidades no incorporadas que fueron duramente afectadas por las inundaciones de enero de 2024. El administrador principal del condado deberá presentar ese plan el 6 de octubre.

El documento incluirá actualizaciones sobre nueve lugares que anteriormente sufrieron inundaciones y opciones de asistencia para familias con recursos económicos limitados.

San Diego refuerza su preparación ante las fuertes lluvias que podría traer El Niño. | Crédito: CARLOS MORENO / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Más de 1,200 empleados preparados para emergencias

El condado también amplió su capacidad de respuesta ante emergencias. Actualmente, más de 1,200 empleados tienen funciones específicas relacionadas con la atención de emergencias.

Estos trabajadores reciben capacitación anual y participan en ejercicios destinados a prepararlos para situaciones como tormentas que puedan prolongarse durante varios días.

Además, todos los empleados del condado están designados como Disaster Service Workers, por lo que pueden ser convocados para colaborar durante una emergencia de gran magnitud.

¿Qué pasa con las carreteras y sistemas de drenaje?

Los equipos de Obras Públicas del condado inspeccionan carreteras, canales de drenaje y alcantarillas antes del inicio de la temporada de lluvias.

El condado mantiene cerca de 2,000 millas de carreteras y cuenta con 13 estaciones de mantenimiento que ofrecen respuesta ante tormentas las 24 horas del día.

Las cuadrillas revisan y refuerzan la infraestructura para reducir el riesgo de inundaciones y ayudar a mantener las vías abiertas durante los episodios de lluvia intensa.

Para reportar problemas relacionados con las carreteras durante una tormenta, los residentes pueden llamar al 877-684-8000.

San Diego refuerza sus carreteras, sistemas de drenaje y equipos de emergencia ante las fuertes lluvias. | Crédito: County of San Diego - Government

¿Dónde conseguir sacos de arena gratis?

El condado también está preparando recursos para los residentes. Cerca de 40 estaciones del condado y de Cal Fire ofrecen arena y sacos de arena gratis para ayudar a proteger viviendas y propiedades ante posibles inundaciones.

Los residentes pueden consultar la información oficial sobre la disponibilidad y los lugares de distribución antes de que lleguen las lluvias más intensas.

También se están utilizando datos para identificar a adultos mayores que podrían necesitar asistencia adicional durante condiciones meteorológicas severas. A la vez, las autoridades están ampliando las opciones de refugio para personas sin hogar.

¿Qué deben hacer los residentes antes de las tormentas?

Las autoridades recomiendan no esperar a que llegue la primera tormenta importante para prepararse. Entre las principales medidas están:

Revisar el riesgo de inundación y deslizamientos de tierra de la zona donde vive.

de tierra de la zona donde vive. Registrarse para recibir alertas de emergencia de Alert San Diego.

de Alert San Diego. Identificar las rutas de evacuación disponibles en su comunidad.

disponibles en su comunidad. Preparar un kit de emergencia con suministros básicos.

con suministros básicos. Revisar las condiciones de carreteras y posibles cierres antes de desplazarse durante una tormenta.

Consultar información oficial sobre inundaciones, refugios y otros recursos disponibles.

El condado recomienda revisar su centro de información sobre El Niño y preparación ante inundaciones en Alert San Diego, donde los residentes pueden encontrar recomendaciones actualizadas y recursos de emergencia.

¿Cuándo se espera la temporada de lluvias?

Las autoridades se preparan para un periodo húmedo que podría extenderse de octubre a abril, con la posibilidad de tormentas más frecuentes y prolongadas debido a las condiciones de El Niño.

La preparación anticipada busca reducir los riesgos para las comunidades y permitir que los equipos de emergencia respondan con mayor rapidez cuando lleguen episodios de tiempo severo.