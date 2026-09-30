El nor’easter de comienzos del otoño que golpeó la costa este y provocó una importante erosión en las playas podría complicar todavía más la situación en la zona triestatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut de cara al invierno. Esto ocurre mientras Estados Unidos se prepara para una temporada marcada por condiciones de “super” El Niño.

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

El Niño se produce cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial, frente a la costa de Sudamérica, presentan temperaturas superiores a lo normal. Estas variaciones en el océano pueden influir en la circulación de los vientos a escala global y, posteriormente, modificar los patrones meteorológicos durante el invierno en el hemisferio norte.

En condiciones normales, los inviernos influenciados por El Niño suelen favorecer patrones atmosféricos que contribuyen a la formación de nor’easters. Una corriente en chorro del Pacífico, cargada de humedad, puede avanzar por el sureste de Estados Unidos y posteriormente subir por la costa este, llevando grandes cantidades de humedad hacia la región.

A lo largo de ese recorrido pueden desarrollarse sistemas de tormentas que avanzan asociados a la corriente en chorro y afectan la costa. Sus trayectorias suelen mantenerse lo suficientemente al sur como para pasar frente a la zona triestatal, aunque los fuertes vientos del noreste pueden alcanzar las costas y contribuir a una mayor erosión de las playas.

El fenómeno suele favorecer condiciones que permiten la formación de nor’easters frente a la costa este. (Foto referencial: Freepik)

¿Por qué preocupa este invierno?

Este año, el invierno llegará bajo condiciones de “super” El Niño. Esto significa que la anomalía de temperatura en las aguas del Pacífico ecuatorial es especialmente elevada, alrededor de 3 grados por encima de lo normal. Los pronósticos apuntan a que podría aumentar durante el momento de mayor intensidad del invierno.

De cumplirse este escenario, la costa este podría enfrentar varios nor’easters con mayor intensidad. Cada una de estas tormentas tendría el potencial de golpear nuevamente unas playas que ya han sufrido los efectos de los recientes temporales. La combinación podría resultar especialmente dañina para las zonas costeras.

La combinación de varias tormentas y temperaturas muy frías podría provocar importantes nevadas. (Foto: Leonardo Munoz / AFP)

También existe riesgo de nieve

Si a estas condiciones se suman temperaturas muy frías, similares a las registradas durante el invierno pasado, los nor’easters también podrían dejar cantidades importantes de nieve durante esta temporada. Por ello, los meteorólogos estarán atentos a las señales que indiquen la presencia de aire frío a medida que avance el otoño.

Uno de los factores que se observa para determinar las posibilidades de que se produzcan irrupciones de aire ártico en el noreste de Estados Unidos es la cantidad de nieve acumulada al comienzo de la temporada en Siberia. Aunque esta región se encuentra en Rusia, su evolución puede tener consecuencias sobre los patrones atmosféricos posteriores.

Si la cobertura de nieve en Siberia se encuentra por encima de lo normal durante octubre, esto podría favorecer un vórtice polar más débil a mediados del invierno. Un vórtice polar debilitado, a su vez, puede permitir que bolsas de aire ártico desciendan hacia el noreste de Estados Unidos.