California vuelve a quedar bajo la lupa por un tema que siempre despierta atención entre quienes viven en el estado: el clima. Y esta vez no se trata solo de lluvias, calor o una temporada inusual de tormentas, sino de la posibilidad de que se forme un episodio de El Niño con características especialmente intensas en los próximos meses. En un estado donde cualquier cambio en el patrón del tiempo puede sentirse en la rutina diaria —desde manejar por la I-5 hasta planear un fin de semana en Los Angeles, San Diego, San José o el Inland Empire—, el aviso no pasa desapercibido. Para muchas familias hispanas que siguen de cerca cómo se mueve el clima porque afecta el trabajo, la escuela, el tránsito y hasta el precio de los alimentos, el tema ya empieza a sonar como una alerta que merece atención.

¿UN “GODZILLA” CLIMÁTICO EN CAMINO?

De acuerdo con el Centro de Predicción Climática de la NOAA, existe una probabilidad del 62% de que las condiciones neutrales actuales evolucionen hacia un evento de El Niño entre junio y agosto de 2026. Y lo más relevante es que ese fenómeno podría extenderse hasta finales de año.

Cuando algunos científicos y medios hablan de un “super El Niño” o incluso de un evento tipo “Godzilla”, no lo hacen solo por llamar la atención. Según explicó Paul Roundy, de la Universidad de Albany, en declaraciones recogidas por el San Francisco Chronicle, este episodio podría convertirse en uno de los más intensos registrados en los últimos 140 años.

Eso sí: la propia comunidad científica insiste en que todavía hay incertidumbre. En otras palabras, el escenario está sobre la mesa, pero aún no está cerrado.

Lo que se sabe hasta ahora:

Probabilidad de desarrollo de El Niño: 62%.

Periodo clave: entre junio y agosto de 2026.

Posible duración: hasta finales de año.

Intensidad estimada: fuerte o muy fuerte, aunque todavía incierta.

Imagen de las costas de California en 2016, cuando Estados Unidos soportó un Súper El Niño (Foto: AFP)

¿CÓMO PODRÍA SENTIRSE EN CALIFORNIA?

Si bien el debate ya está encendido, los efectos inmediatos no necesariamente se traducirán en tormentas extremas desde ya. Durante la primavera, lo más común es que el impacto se note de forma gradual, con cambios menos dramáticos pero igual de relevantes.

En California, eso podría verse en una mayor inestabilidad atmosférica, algo que muchos residentes conocen bien porque puede pasar de un día soleado a una tarde gris en cuestión de horas. En regiones donde la vida cotidiana depende mucho del clima —desde los valles agrícolas hasta zonas urbanas densamente pobladas—, estos cambios pueden alterar jornadas laborales, traslados y actividades al aire libre.

Cambios esperados en primavera:

Temperaturas variables, con subidas y bajadas poco habituales.

Precipitaciones irregulares.

Persistencia de tormentas tardías, sobre todo en zonas costeras y del norte.

Mayor nubosidad en ciertos periodos.

A esto se suma una tendencia más amplia: buena parte del oeste de Estados Unidos podría registrar temperaturas por encima de lo normal, según los pronósticos estacionales.

¿CUÁNDO LLEGARÍAN LAS TORMENTAS MÁS INTENSAS?

Aquí es donde el panorama se vuelve más serio. Si el fenómeno se consolida y alcanza una intensidad alta durante el verano, los efectos más fuertes podrían comenzar a sentirse hacia finales de 2026, especialmente en otoño e invierno.

En ese escenario, algunos modelos anticipan un aumento importante en la frecuencia e intensidad de las tormentas en California, con consecuencias que pueden ir desde calles anegadas hasta problemas en zonas de ladera o áreas propensas a deslaves.

POSIBLES IMPACTOS DE UN “SUPER EL NIÑO”

Lluvias intensas: episodios prolongados y más frecuentes.

Inundaciones: mayor riesgo en zonas urbanas y costeras.

Deslizamientos: suelos saturados en áreas montañosas.

Tormentas severas: sistemas más organizados y persistentes.

PRUDENCIA, PERO SIN BAJAR LA GUARDIA

Los expertos repiten una idea clave: todavía es pronto. Los modelos climáticos de largo plazo pueden cambiar, y no todos coinciden en la intensidad final del evento.

Dicho de forma simple, un “Godzilla” climático es posible, pero no está garantizado.

Aun así, el mensaje general es claro: 2026 podría convertirse en un año decisivo para seguir la evolución de El Niño y sus efectos en California. Y en un estado donde la temporada de lluvias puede complicar desde las autopistas hasta barrios enteros, vale la pena estar atentos a cada actualización.

En resumen, conviene seguir de cerca los reportes de la NOAA y de los especialistas, porque aunque todavía hay incertidumbre, las señales que se observan no son menores. Cuando la ciencia empieza a poner porcentajes y fechas concretas sobre la mesa, el asunto deja de ser una simple posibilidad y pasa a ser un tema que merece vigilancia.

El fenómeno del 'Súper El Niño' podría ocurrir a fines del verano del presente año. (Crédito: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / JUSTIN SULLIVAN

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