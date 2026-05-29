Una comunidad de Long Island, situado en Nueva York , demostró el significado de la nobleza. Sucede que unos cuantos vecinos tuvieron la amabilidad de rescatar a unos 11 patitos que quedaron atrapados en una alcantarilla pluvial. Lo que parecía una tarea complicada, estas personas demostraron que el trabajo en conjunto es capaz de superar cualquier barrera. En los siguientes párrafos, te revelaré más detalles de esta acción que causó cientos de reacciones en las redes sociales.

De acuerdo al medio ABC 7 New York , el hecho ocurrió específicamente en la población de Seaford el pasado domingo 23 de mayo; fueron los residentes que se percataron de esta situación al presenciar un comportamiento extraño de la pata madre cerca a una alcantarilla.

Al acercarse, detectaron un total de 11 patitos atrapados. Como acción rápida, se contactaron con John DeBacker, un reconocido rescatador de animales en Long Island. Fue así que en conjunto trabajaron para rescatar a estos pequeños animales.

Tras ser rescatados, los 11 patitos fueron colocados en una cesta para trasladarlos hacia un canal cercano. (Crédito: John Debacker / Facebook)

Afortunadamente, el proceso resultó favorable, ya que los patitos fueron liberadores de ese lugar y colocados dentro de una cesta para ser trasladados hacia un canal, ante la atenta mirada de la pata madre que no dejaba de seguir el rastro de sus crías.

Cuando llegaron al punto objetivo, los 11 animales fueron retirados de la cesta e ingresaron a esta zona de agua para unirse a su madre, brindando un conmovedor momento.

“Una vez que liberamos a todos las crías, llevamos a la mamá al canal cercano, donde ella sus crías nadaron felices para siempre”, se lee en el video publicado por John DeBacker en su cuenta de Facebook .

Finalmente, la pate madre y sus 11 crías nuevamente pudieron juntarse. (Crédito: John Debacker / Facebook)

Aguas pluviales, un peligro para los patos

No se trataría del primer caso de que unos patos se quedan atrapados en desagües pluviales; a fines de abril, ocurrió un evento similar cerca a la comunidad de Chester.

En dicha ocasión, la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA, por sus siglas en inglés) pudo liberar a 8 patitos de una alcantarilla. Desafortunadamente, estos animales fueron trasladados a un refugio local, ya que la madre no regresó ante el susto que se llevó.

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