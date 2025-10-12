Si bien en estas últimas semanas te he revelado casos intrigantes de inmigrantes detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , en esta ocasión quiero revelarte un hecho que ha generado esperanza. Sucede que un grupo voluntarios de Illinois entendieron la situación que están afrontando distintos extranjeros latinos y tuvieron la amabilidad de brindarles ayuda.

En un video compartido por Univision Noticias, se visualiza como integrantes de la lglesia United Giving Hope, situado en Waukegan, están repartiendo distintos víveres en los hogares de las distintas familias migrantes que residen en la mencionada ciudad.

Esta iniciativa suele ser valiosa, pues estos voluntarios se acercan a las propias puertas de estas viviendas, evitando que estos extranjeros latinos eviten salir a las calles y así no sean detenidos por agentes federales de inmigración .

Mari Fuentes es una de las voluntarias que decidió entregar víveres a las distintas familias que se ocultan de ICE. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Tienen miedo porque saben que ICE está fuera, tienen miedo que los van a secuestrar. Muchos no tienen dinero para comprar la comida porque no han podido ir a sus trabajos”, fueron las palabras de Mari Fuentes, integrante de United Giving Hope.

Debo mencionarte que, en Waukegan, los residentes extranjeros que no cuentan con documentación legal temen salir debido a los constantes operativos migratorios que se han registrado en la zona en estos últimos días.

Existieron algunas excepciones que se acercaron a la sede de esta iglesia para recoger los víveres. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

United Giving Hope solicita a otras iglesias y negocios que se unan a esta causa, pues puntualizan que existen más inmigrantes que están perdiendo sus puestos laborales. Por eso, invitan a seguir recaudando víveres con el propósito de seguir repartiendo.

“Nosotros podemos hacerlo siendo voluntarios, ayudarnos unos con otros. Nosotros podemos levantarnos porque nosotros hispanos, somos la fuerza, somos la potencia”, enfatizó Rosy Loyd, perteneciente a la iglesia metodista Westly Free.