El noreste de Estados Unidos se alista para enfrentar un fin de semana que podría sentirse como el más frío de todo el invierno. Más de 100 millones de personas estarán expuestas a un aire ártico que se desplaza directamente desde el este de Canadá, trayendo ráfagas de nieve, temperaturas extremadamente bajas y vientos fuertes. Aunque los termómetros no marquen oficialmente los récords de la temporada, la sensación térmica será brutal, con carreteras resbaladizas, retrasos en vuelos y un frío que se sentirá incluso dentro de las ciudades. Expertos advierten que la primera mitad del fin de semana será la más dura, con nieve acumulándose y heladas rápidas que convertirán la nieve húmeda en hielo, generando condiciones peligrosas para el tránsito y actividades al aire libre.

“Más frío nuevamente para el noreste del país, muy frío en los Grandes Lagos. Mientras que para la próxima semana (11 al 17 de febrero), el país se pinta de rojo, más caliente de lo normal, desde Texas a las Dakotas, mientras que, finalmente, aire fresco les llega al oeste del país. Ya la atmósfera comienza a dar muestras de que la primavera comenzará a tocar nuestras puertas”, dijo Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo.

En varias ciudades de EE.UU., la nieve causará retrasos y carreteras resbaladizas. | Crédito: Aaron Schwartz / AFP

Zonas que sentirán el impacto

Gran Lagos y Apalaches occidentales: se esperan entre 1 y 3 pulgadas de nieve desde el viernes, con temperaturas inicialmente cerca del punto de congelación que luego caerán a los dígitos bajos.

se esperan entre 1 y 3 pulgadas de nieve desde el viernes, con temperaturas inicialmente cerca del punto de congelación que luego caerán a los dígitos bajos. Nueva York: la nieve comenzará el viernes por la tarde y continuará hasta la madrugada del sábado. Las temperaturas diurnas rondarán los dígitos altos, mientras que por la noche caerán a cifras cercanas a cero.

la nieve comenzará el viernes por la tarde y continuará hasta la madrugada del sábado. Las temperaturas diurnas rondarán los dígitos altos, mientras que por la noche caerán a cifras cercanas a cero. Boston y Nueva Inglaterra: la nieve se intensificará el sábado, con acumulaciones localizadas de hasta 4-5 pulgadas en zonas del sur y centro de Nueva Inglaterra. Se esperan temperaturas bajo cero durante la noche y mínimas históricas para la temporada.

Recomendaciones y efectos del clima

Vientos peligrosos: ráfagas de 35-55 mph provocarán que la sensación térmica sea mucho más baja que la temperatura real, aumentando el riesgo de hipotermia y congelamiento.

ráfagas de 35-55 mph provocarán que la sensación térmica sea mucho más baja que la temperatura real, aumentando el riesgo de hipotermia y congelamiento. Viajes y transporte: se esperan retrasos y cancelaciones de vuelos, además de carreteras extremadamente resbaladizas desde el Medio Oeste hasta el noreste.

se esperan retrasos y cancelaciones de vuelos, además de carreteras extremadamente resbaladizas desde el Medio Oeste hasta el noreste. Actividades al aire libre: es crucial que esquiadores, practicantes de snowboard y motonieve tomen precauciones frente a las condiciones extremas.

es crucial que esquiadores, practicantes de snowboard y motonieve tomen precauciones frente a las condiciones extremas. Domingo algo más “suave”: aunque los vientos disminuirán, las temperaturas seguirán siendo frías al amanecer y solo la luz del sol ofrecerá algo de alivio durante el día.

EE.UU. se prepara para ráfagas de viento que aumentarán la sensación de frío extremo. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Lo que viene después

Después del intenso fin de semana, se espera que las temperaturas comiencen a estabilizarse gradualmente en la segunda y tercera semana de febrero, ofreciendo un respiro para quienes enfrentan cuentas de calefacción elevadas y los efectos del frío extremo.

