NUEVA YORK.- Una nieve ligera se desplazó por partes del noreste de Estados Unidos el miércoles mientras las personas que se dirigían al trabajo y a la escuela intentaban abrirse paso tras una tormenta masiva que dejó montones de nieve en calles y aceras desde Maryland hasta Maine.

Se esperaban de 2,5 a 7,6 centímetros de nieve (1 a 3 pulgadas) —mucho menos la tormenta pasada—, pero cualquier nieve que se derrita probablemente se congelará durante la noche, lo que resultará en placas de hielo negro dispersas que podrían provocar algunas carreteras resbaladizas, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

La gigantesca ventisca de esta semana dejó a las ciudades apuradas para retirar enormes acumulaciones que no mostraban señales de derretirse pronto.

Para la noche del martes, la ciudad de Nueva York había esparcido 65 millones de kilogramos de sal (143 millones de libras), según el alcalde Zohran Mamdani, y había inscrito al menos a 3.500 personas como paleadores de emergencia. Los turnos, pagados a 30 dólares por hora, consisten en retirar nieve en calles públicas y paradas de autobús.

Algunas aceras son intransitables para las personas con discapacidad

Pero quedaba mucho trabajo por hacer, especialmente para las muchas personas con discapacidad.

Jeff Peters, portavoz del Centro para la Independencia de los Discapacitados en Nueva York, señaló que partes de la ciudad eran como islas intransitables.

“Encontrarás un tramo de acera despejado y luego quizá haya un sendero de 15 cm (6 pulgadas) por el que solo se puede caminar poniendo un pie delante del otro, sin espacio para un cochecito, un andador con ruedas, un andador o muletas”, dijo Peters. “Luego llegas a la esquina y no solo no está paleada, sino que básicamente tienes un glaciar al final”.

Tina Guenette, que usa una silla de ruedas motorizada, tuvo que palear su patio esta semana después de que cayeran más de 84 cm (33 pulgadas) en Harrisville, Rhode Island, un pueblo unos 27 kilómetros (17 millas) al noroeste de Providence.

“En realidad no tengo opción si mi perro de servicio quiere salir”, dijo Guenette el martes. Harrisville tiene un programa de voluntariado para palear nieve, pero no ha tenido voluntarios en los últimos años, señaló.

La tormenta desató cantidades masivas de nieve

La tormenta del lunes cubrió la región de nieve, canceló vuelos, interrumpió el transporte, derribó líneas eléctricas y causó al menos una muerte. En Rhode Island cayó casi 1 metro (más de 3 pies), superando los totales de nieve de la histórica ventisca de 1978 que azotó el noreste, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El meteorólogo Ryan Maue, excientífico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), dijo que, si toda la nieve que cayó desde Maryland hasta Maine hubiera caído sólo sobre Manhattan, la nieve se elevaría a más de una milla de altura.

En Newport, Rhode Island, Joseph Boutros, de 21 años, fue hallado inconsciente dentro de un vehículo cubierto de nieve la noche del lunes, informó policía de la ciudad en un comunicado. El estudiante de la Universidad Salve Regina fue trasladado a un hospital y fue declarado muerto por intoxicación con monóxido de carbono, indicó la policía.

En la ciudad de Nueva York, trabajadores usarán enormes recipientes de agua tibia donde se verterán grandes cantidades de nieve y hielo, dijo el comisionado interino de Saneamiento, Javier Lojan. Ayudaron a derretir 11,5 toneladas métricas (23 millones de libras) de nieve durante la tormenta del mes pasado.

En la nevada Providence, Rhode Island, la ciudad está llevando nieve a cinco ubicaciones, según Josh Estrella, director de comunicaciones del gobierno municipal. El desafío es tan grande que podrían añadirse terrenos adicionales de descarga, añadió.

Las escuelas vuelven a la normalidad tras la tormenta

Algunos grandes distritos escolares volvieron a las clases presenciales el miércoles, incluido Filadelfia, que había pasado a las clases en línea durante los dos primeros días de la semana. Las escuelas reabrieron en Boston. Estaban cerradas desde la semana pasada por el receso de vacaciones de invierno.

En la ciudad de Nueva York, más de 900.000 estudiantes del mayor sistema de escuelas públicas del país tuvieron un día normal el martes. Muchos alumnos y sus cuidadores atravesaron grandes montones de nieve y esquivaron los esparcidores de sal durante su recorrido matutino.

La electricidad había regresado para muchos de los cientos de miles que se quedaron sin servicio en Massachusetts, Nueva Jersey, Delaware y Rhode Island. Pero casi 160.000 clientes en Massachusetts seguían sin electricidad a primera hora del miércoles.

En los últimos días se han cancelado miles de vuelos hacia y desde Estados Unidos. Para el miércoles, las interrupciones parecían estar disminuyendo, con casi 200 vuelos en tierra, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware. El Aeropuerto Internacional T.F. Green de Rhode Island reabrió el martes. Algunos vuelos salieron el miércoles, mientras que otros fueron cancelados.

Cuando el vuelo de Jamie Meyers aterrizó en Nueva York procedente de Buenos Aires, Argentina, la noche del martes, la cabina llena de pasajeros aliviados estalló en aplausos. La residente de Manhattan debía llegar a casa el domingo, pero enfrentó una cancelación y un retraso considerable.