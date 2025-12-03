Desde hace unos días, los titulares en Estados Unidos y en medios internacionales no hablan de otra cosa: la administración del presidente Donald Trump planea ampliar considerablemente su veto migratorio. Lo que comenzó como una prohibición limitada a ciertos países ahora podría crecer hasta abarcar alrededor de 30 naciones, en medio de un ambiente de creciente presión por seguridad nacional, tras un tiroteo cerca de la sede del gobierno.

Pero, ¿qué sabemos con certeza hasta ahora —y qué aún está en veremos? A continuación, te explico lo que se sabe, lo que se especula, y por qué esta medida representa un quiebre importante en la política migratoria de los Estados Unidos.

¿POR QUÉ ESTÁN PENSANDO EN EXPANDIR LA PROHIBICIÓN?

La chispa que detonó esta nueva ola fue un ataque armado en Washington, D.C., donde un ciudadano afgano disparó contra dos miembros de la National Guard de Estados Unidos. El episodio dejó un guardia muerto y otro gravemente herido. Ese incidente sacudió a la opinión pública y generó una fuerte reacción política, motivando al gobierno a endurecer sus normas migratorias.

En ese contexto, la titular de la Department of Homeland Security (DHS), Kristi Noem, declaró tras reunirse con Trump que recomendaba una “prohibición total de viajes” para todos los países que, en sus palabras, han “estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios”.

Esa recomendación ha incluido un veto de 11 o 13 países más al grupo de naciones que ya tenían restricciones. Esto quiere decir que, en caso Trump siga ese consejo, serían 32 o 30 los que se posicionarán en la lista negra.

¿QUÉ PAÍSES ESTÁN ACTUALMENTE PROHIBIDOS Y QUÉ NACIONES ESTARÍAN EN LA MIRA?

Hasta junio de 2025, la administración Trump había impuesto una prohibición total de entrada a ciudadanos de 12 países: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Además, otros siete países enfrentan restricciones parciales: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Ahora —y según varios medios— la idea es ampliar esa lista hasta unos 30 países, aunque algunos señalan que podrían ser incluso hasta 32.Hasta el momento, no se ha publicado una lista oficial con los nombres de las nuevas naciones que entrarían en la prohibición ampliada. Se espera que esa lista sea revelada pronto.

¿QUÉ IMPLICARÍA LA EXPANSIÓN DE ESA LISTA?

Congelación de procesos migratorios: la ampliación no solo limita viajes, sino que podría afectar las solicitudes de visas, residencia, asilo, green cards o ciudadanía de personas de los países incluidos. Ya se mencionó que buena parte de los trámites quedarían “pausados” mientras se revisan los riesgos.

la ampliación no solo limita viajes, sino que podría afectar las solicitudes de visas, residencia, asilo, green cards o ciudadanía de personas de los países incluidos. Ya se mencionó que buena parte de los trámites quedarían “pausados” mientras se revisan los riesgos. Restricción migratoria sobre migración legal y no solo turismo: la medida no solo se dirige a quienes buscan entrar por turismo, sino también a inmigración legal, lo que complica severamente los planes de migración, reunificación familiar o refugio.

la medida no solo se dirige a quienes buscan entrar por turismo, sino también a inmigración legal, lo que complica severamente los planes de migración, reunificación familiar o refugio. Riesgo de estigmatización de comunidades: aunque los detalles técnicos aún no se conocen del todo, la retórica oficial del gobierno —en particular la de Noem— ha descrito a los países “prohibidos” con expresiones cargadas: “asesinos”, “sanguijuelas”, “adictos a subsidios”. Esa definición pública puede provocar rechazo, discriminación y miedos en migrantes y asilados.

¿QUÉ SIGUE Y POR QUÉ HAY MUCHAS INCÓGNITAS?

No hay un listado oficial publicado aún. Eso significa que muchas personas están en limbo, sin saber si su país será incluido o no. Esa incertidumbre genera preocupación, tanto entre quienes planeaban migrar de forma legal como quienes ya viven en EE. UU. y podrían perder derechos o enfrentar vigilancia.

No está claro ni cuándo entraría en vigor la nueva prohibición —si todo se aprueba— ni cuáles serán las excepciones (refugiados, asilo, reunificación familiar, visas estudiantiles, etc.). Hasta ahora, solo se han conocido declaraciones públicas y filtraciones a medios.

Finalmente, la expansión podría abrir nuevos frentes de debate: por un lado, seguridad nacional y control migratorio; por otro, derechos humanos, protección de refugiados y compromiso internacional con asilo y migración segura. Muchos de los países con prohibición son de África, Medio Oriente, Caribe o Latinoamérica, lo que podría generar tensiones diplomáticas.

