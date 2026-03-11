El pasado 4 de marzo de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión que podría cambiar de manera importante el panorama para miles de personas que buscan asilo en el país. En su fallo, el máximo tribunal determinó que los tribunales federales de apelación deben respetar las conclusiones de los jueces de inmigración sobre si un solicitante sufrió persecución suficiente para calificar para asilo. La decisión establece que los tribunales superiores deben aplicar el estándar de “evidencia sustancial” al revisar estos casos, lo que significa que, si la decisión del juez de inmigración está respaldada por evidencia razonable, deberá mantenerse. Para muchos especialistas, esta medida podría hacer que revertir una negativa de asilo en apelación sea mucho más difícil.

El caso que llegó hasta la Corte Suprema

El fallo se originó a partir del caso Urias-Orellana v. Bondi. En esta disputa judicial, una familia salvadoreña solicitó asilo en Estados Unidos tras denunciar que durante años había recibido amenazas y sufrido violencia por parte de una banda criminal en su país.

Sin embargo, un juez de inmigración rechazó su solicitud. El magistrado consideró que la familia podía haberse mudado a otra zona de El Salvador para evitar el peligro. Posteriormente, la Junta de Apelaciones de Inmigración confirmó la decisión.

El caso continuó su recorrido por el sistema judicial hasta llegar a un tribunal federal de apelaciones y finalmente a la Corte Suprema, que terminó respaldando la postura de que las conclusiones de los jueces de inmigración deben respetarse cuando estén apoyadas por evidencia razonable.

Un estándar que limita las revisiones

En su resolución, la Corte dejó claro que los tribunales de apelación no deben reevaluar libremente los hechos de un caso de asilo. En lugar de eso, deben aplicar el estándar de “evidencia sustancial”, lo que reduce el margen para cambiar la decisión inicial.

Los abogados del solicitante argumentaron que los tribunales federales deberían tener mayor capacidad para determinar qué situaciones constituyen persecución. Según su postura, limitar las revisiones podría afectar a personas que realmente necesitan protección.

Por su parte, el gobierno sostuvo que restringir estas revisiones ayuda a mantener la eficiencia del sistema migratorio y evita que los procesos se prolonguen durante años.

Qué significa para los solicitantes de asilo

En la práctica, la decisión implica que será más complicado revertir una negación de asilo durante una apelación. Si un juez de inmigración concluye que una persona no demostró persecución suficiente, los tribunales superiores generalmente tendrán que respetar ese fallo, siempre que exista evidencia razonable que lo respalde.

Esto también significa que la primera audiencia ante el juez de inmigración cobra todavía más importancia, ya que será el momento clave para presentar pruebas, testimonios y argumentos.

La periodista Ione Molinares, corresponsal de CNN, explicó que el impacto podría sentirse pronto en los tribunales migratorios. “Pues no hay muy buenas noticias para los casos de asilo. Esto baja el número de apelaciones exitosas y le da más poder a los jueces de inmigración”, señaló. También indicó que el gobierno ha impulsado una serie de cambios que buscan limitar algunos beneficios migratorios.

Un contexto de cambios en la política migratoria

Este fallo llega en un momento en el que la administración del presidente Donald Trump ha impulsado varias medidas que endurecen los procesos migratorios. Entre ellas se encuentran iniciativas para acelerar deportaciones y limitar la concesión de asilo.

Desde la Casa Blanca se ha argumentado que el sistema de asilo ha sido utilizado de manera indebida durante años y que es necesario aplicar reglas más estrictas para garantizar que solo reciban protección quienes realmente la necesitan.

Sin embargo, organizaciones de defensa de inmigrantes advierten que estas medidas podrían dificultar el acceso a protección para personas que huyen de violencia o persecución en sus países.

