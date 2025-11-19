La administración Trump afina un cambio de política que encendió alarmas entre expertos, funcionarios y organizaciones de inmigración: una medida que podría dificultar la obtención, e incluso la conservación, de Green Cards y otros beneficios migratorios para personas originarias de países incluidos en la prohibición de viaje firmada por el presidente.

Según borradores internos del Departamento de Seguridad Nacional obtenidos por The New York Times, el gobierno planea que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) considere los llamados “factores específicos por país” como “elementos negativos significativos” al evaluar solicitudes de residencia permanente, asilo, parole y otros estatus sujetos a un análisis discrecional. Aunque la guía aún no es definitiva, el cambio apunta a una expansión considerable del enfoque de la administración para restringir la inmigración legal.

Un cambio que va más allá del veto de viaje

La medida se basa en la justificación del gobierno de que ciertos países, en su mayoría de África y Medio Oriente “carecen de capacidad suficiente” para realizar procesos de verificación y emitir documentos oficiales confiables. En junio, Trump firmó un veto migratorio que bloqueó la entrada de ciudadanos de 12 países (incluyendo Afganistán, Irán, Somalia y Yemen) e impuso restricciones parciales a otros siete, como Cuba, Laos y Venezuela.

Lo que ahora propone USCIS es dar un paso adicional: usar esa información para penalizar a personas que ya viven legalmente en Estados Unidos, incluso si ingresaron antes de que existiera el veto. La agencia establece que documentos difíciles de corroborar o falta de cooperación gubernamental serán considerados en contra del solicitante.

La política no aplicaría a solicitudes de ciudadanía, pero sí afectaría procesos clave para miles de inmigrantes con trámites abiertos.

Excepciones y dudas

El veto migratorio incluyó excepciones para personas con visas vigentes, residentes permanentes, atletas que viajarán para el Mundial 2026 o los Juegos Olímpicos 2028, y afganos elegibles para visas especiales de inmigrante. Sin embargo, no hay claridad sobre cómo se aplicarán las excepciones dentro del nuevo criterio de evaluación.

Un vocero de USCIS evitó comentar sobre los borradores filtrados.

Para especialistas en política migratoria, la propuesta abre una puerta peligrosa. Doug Rand, exfuncionario de USCIS durante la administración Biden, calificó la medida como “un cambio radical”, argumentando que afecta a personas que ya superaron verificaciones de seguridad y que cuentan con autorización legal para vivir en el país. “Ahora están tratando de llegar hasta dentro de Estados Unidos y desestabilizar expectativas ya establecidas”, advirtió.

Michael Valverde, quien trabajó más de dos décadas en la agencia, señaló que siempre ha sido difícil procesar documentos de países con prácticas débiles de seguridad, pero usar eso como un factor negativo sistemático sería totalmente nuevo. “Será revelador ver si alguien realmente puede superar ese factor negativo o si esto se convierte, en la práctica, en un veto definitivo”, dijo.

El cambio, según coincidieron expertos, incrementaría las denegaciones de beneficios migratorios. Sarah Pierce, exanalista de políticas en USCIS, afirmó que “no hay manera” de que la nueva regla no aumente los rechazos, porque introduce un sesgo automático según el país de origen.

