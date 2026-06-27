La fiebre del fútbol se vive al máximo desde que comenzó el Mundial 2026, y miles de aficionados de distintas nacionalidades llenan los estadios para apoyar a sus selecciones. Aunque esta edición de la Copa del Mundo tiene tres sedes —Canadá, México y Estados Unidos—, en territorio estadounidense se prohibirá el ingreso a quienes registren ciertos antecedentes. ¿De qué país son las personas afectadas y qué delitos cometieron para que se les niegue el acceso a los recintos deportivos? A continuación, te lo contamos.

¿DE QUÉ PAÍS SON LOS AFICIONADOS VETADOS Y QUÉ HICIERON PARA QUE NO ENTREN A LOS ESTADIOS EN EE.UU.?

Los aficionados vetados en los estadios de Estados Unidos son los que proceden de Argentina, aunque no se trata de todos los hinchas de ese país, sino únicamente de quienes tienen deudas por pensión alimenticia o antecedentes por violencia en el fútbol. De esta forma, los fanáticos que estén en alguno de estos supuestos no podrán ver a Messi en todo su esplendor cuando salga a la cancha en busca del ansiado trofeo.

Según el Ministerio de Seguridad argentino, el Gobierno de Milei envió a EE.UU. una lista de 34,000 aficionados con ambas restricciones con el fin de que no les permitan el ingreso a los estadios. Esta medida se tomó en el marco de los acuerdos de seguridad suscritos con organismos estadounidenses para el Mundial 2026.

Cabe señalar que la nómina que Argentina envió a Estados Unidos incluye a 34.000 personas con restricciones vigentes del programa Tribuna Segura. Lo más importante es que ahora se agregaron 13,000 personas que deben pensión alimenticia y no han pagado, quienes se suman a los que ya tenían derecho de admisión y no podían entrar a los estadios.

La medida se tomó en el marco de acuerdos de seguridad con Estados Unidos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Quiénes no pueden entrar a los estadios?

Deudores de pensión alimenticia: 13,000 personas fueron incorporadas al registro.

13,000 personas fueron incorporadas al registro. Sancionados por violencia: hinchas que actualmente tienen prohibida la entrada a los estadios.

hinchas que actualmente tienen prohibida la entrada a los estadios. Otros casos: personas que fueron castigadas por distintas razones dentro del programa Tribuna Segura.

ASÍ ES LA MEDIDA QUE RIGE TODO EL MUNDIAL

La resolución ordenó que estos datos se entreguen a la Embajada de Estados Unidos en Argentina, con la información de todas las personas que tienen prohibida la entrada a eventos deportivos. La aplicación de la medida quedó en manos de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos.

Esta decisión busca fijar reglas claras para quienes ejercen violencia y para quienes no pagan la pensión alimenticia. Como el Mundial 2026 se juega hasta julio, el control sobre estos hinchas se mantendrá durante todo el torneo.

El Estadio Los Ángeles albergará 8 partidos del Mundial 2026 (Foto: AFP)

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