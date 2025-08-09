Después de más de dos décadas fuera del Programa de Exención de Visas (VWP, por sus siglas en inglés), Argentina ha dado un paso clave para volver a integrarse a este selecto grupo de países cuyos ciudadanos pueden ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de una visa tradicional. La posibilidad de viajar hasta por 90 días con solo una autorización electrónica vuelve a estar en la mira del gobierno argentino.
UN AVANCE IMPORTANTE
El 28 de julio, el gobierno anunció la firma de una “declaración de intención” entre la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem; el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Gerardo Werthein; y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Este documento establece la cooperación entre ambas naciones para que Argentina cumpla, en los próximos años, con los requisitos del programa.
Argentina formó parte del Visa Waiver Program hasta 2002, cuando fue retirada debido a motivos económicos y de seguridad. Ahora, el objetivo es demostrar que el país puede cumplir con los estándares de lucha contra el terrorismo, la aplicación de leyes migratorias, la seguridad de documentos y pasaportes, así como un control fronterizo eficiente y moderno.
LA LISTA COMPLETA DE LOS PAÍSES QUE NO NECESITAN VISA PARA INGRESAR A ESTADOS UNIDOS
Actualmente, el Programa de Exención de Visas incluye a 41 países, entre ellos Chile, España, Japón, Francia y Australia. La membresía permite a sus ciudadanos viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de gestionar una visa en un consulado, aunque siempre con la obligación de contar con una autorización electrónica previa a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).
- Andorra
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brunéi
- Chile
- Croacia
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- Katar
- San Marino
- Singapur
- Eslovaquia
- Eslovenia
- Corea del Sur
- España
- Suecia
- Suiza
- Taiwán
- Reino Unido
El gobierno estadounidense aclaró que el VWP no cubre todos los motivos de viaje. Quienes quieran estudiar con fines académicos, trabajar como periodistas, obtener empleo o establecerse como residentes permanentes, deben seguir tramitando una visa convencional. El programa está diseñado exclusivamente para visitas temporales de negocios o turismo.
Para ingresar bajo el Visa Waiver Program, los viajeros necesitan un pasaporte electrónico válido que cumpla con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y que tenga una vigencia mínima de seis meses después de la fecha prevista de salida de Estados Unidos. Este requisito es esencial y no admite excepciones.
El siguiente paso para Argentina será implementar mejoras y demostrar el cumplimiento de todos los criterios exigidos por el Departamento de Seguridad Nacional. Esto incluye reforzar la emisión de pasaportes electrónicos, fortalecer los controles migratorios y garantizar la cooperación en materia de seguridad e intercambio de información con las autoridades estadounidenses.
