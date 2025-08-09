Después de más de dos décadas fuera del Programa de Exención de Visas (VWP, por sus siglas en inglés), Argentina ha dado un paso clave para volver a integrarse a este selecto grupo de países cuyos ciudadanos pueden ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de una visa tradicional. La posibilidad de viajar hasta por 90 días con solo una autorización electrónica vuelve a estar en la mira del gobierno argentino.

UN AVANCE IMPORTANTE

El 28 de julio, el gobierno anunció la firma de una “declaración de intención” entre la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem; el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Gerardo Werthein; y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Este documento establece la cooperación entre ambas naciones para que Argentina cumpla, en los próximos años, con los requisitos del programa.

Argentina formó parte del Visa Waiver Program hasta 2002, cuando fue retirada debido a motivos económicos y de seguridad. Ahora, el objetivo es demostrar que el país puede cumplir con los estándares de lucha contra el terrorismo, la aplicación de leyes migratorias, la seguridad de documentos y pasaportes, así como un control fronterizo eficiente y moderno.

El presidente Javier Milei recibió a la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, en julio (Foto: AFP)

LA LISTA COMPLETA DE LOS PAÍSES QUE NO NECESITAN VISA PARA INGRESAR A ESTADOS UNIDOS

Actualmente, el Programa de Exención de Visas incluye a 41 países, entre ellos Chile, España, Japón, Francia y Australia. La membresía permite a sus ciudadanos viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de gestionar una visa en un consulado, aunque siempre con la obligación de contar con una autorización electrónica previa a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Katar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

Corea del Sur

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

El gobierno estadounidense aclaró que el VWP no cubre todos los motivos de viaje. Quienes quieran estudiar con fines académicos, trabajar como periodistas, obtener empleo o establecerse como residentes permanentes, deben seguir tramitando una visa convencional. El programa está diseñado exclusivamente para visitas temporales de negocios o turismo.

El encuentro entre Javier Milei y Kristi Noem se realizó en su despacho de Casa Rosada (Foto: AFP)

Para ingresar bajo el Visa Waiver Program, los viajeros necesitan un pasaporte electrónico válido que cumpla con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y que tenga una vigencia mínima de seis meses después de la fecha prevista de salida de Estados Unidos. Este requisito es esencial y no admite excepciones.

El siguiente paso para Argentina será implementar mejoras y demostrar el cumplimiento de todos los criterios exigidos por el Departamento de Seguridad Nacional. Esto incluye reforzar la emisión de pasaportes electrónicos, fortalecer los controles migratorios y garantizar la cooperación en materia de seguridad e intercambio de información con las autoridades estadounidenses.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!