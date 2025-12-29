El 2025 está a punto de terminar y el panorama climático no dará tregua por la tormenta invernal que atraviesa el centro y este de Estados Unidos y que está trayendo una mezcla caótica de condiciones de ventisca, tormentas eléctricas severas, nieve, acumulaciones de hielo, tornados y una dura dosis de frío invernal. Esto no solo afecta a los residentes y turistas quienes deben abrigarse más de lo esperado, sino también a miles de viajeros. Aquí la información que necesitas saber antes de Año Nuevo por si estás planeando movilizarte vía terrestre o aérea por el interior del país o si ya tienes las maletas listas para llegar a EE.UU. para despedir el año este 31 de diciembre.

Más de 30 millones de personas están bajo alertas de clima invernal desde el Medio Oeste hasta el noreste. “Parte del sistema de tormentas está recibiendo fuertes nevadas, mientras que otras partes de la tormenta, a lo largo del frente frío, experimentan vientos más fuertes y temperaturas mucho más frías a medida que el frente pasa (…) Todos estos fenómenos están relacionados entre sí: diferentes partes del país sufrirán distintos efectos de esta tormenta”, declaró Bob Oravec, meteorólogo principal de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland, a ABC News.

Una poderosa y rápidamente intensificadora tormenta invernal atraviesa el centro y este de Estados Unidos. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

Panorama invernal activo en EE.UU.

“Se esperan cambios drásticos en las temperaturas durante los últimos días del año en el área metropolitana de Washington D.C. El lunes 29 de diciembre, las temperaturas máximas estarán alcanzando el rango de los 60°, mientras que el miércoles 30 pudiéramos estar amaneciendo con muchísimo frío que de los 60° caerían al rango de los 20, ¿por qué estos cambios tan drásticos? Todo tiene que ver con una tormenta invernal o un sistema de baja presión que se va a estar ubicando en los Grandes Lagos. Estos sistemas van a estar enviando aire desde el sur del país hacia el área de Washington D.C.. El aire que está en el sur es más cálido y templado y por eso el lunes mientras la tormenta esté en los Grandes Lagos va a estar arrastrando todo este aire templado hacia nuestra región, pero cuando esta tormenta continúe moviéndose hacia la costa va a provocar un cambio en la dirección del viento, la misma circulación de la tormenta va a estar arrastrando viento que llega desde el norte desde Canadá al área de Washington D.C. y ¿qué hay en el norte? Aire sumamente frío”, explicó Joseph Martínez, meteorólogo de Noticias Telemundo.

Según el experto, la tormenta llevará el clima en esta zona del país de los 60°s el 29 de diciembre a los 20°s el 30 de diciembre. “Esto traerá un cambio drástico en las temperaturas aproximadamente 40° de diferencia a medida que este frente frío o este golpe de aire frío pasa por nuestra zona pudiera dejar algunas lluvias durante el día lunes y el cambio drástico de temperaturas máxima de 62° y al otro día amaneciendo en 29° para despedirnos del 2025. Por ahora se espera un buen tiempo en el área de Washington D.C., pero frío para el miércoles amaneciendo en el rango de los 20° y el primer día del Año Nuevo también luce con temperaturas un poco por debajo de lo que es normal. El 1 de enero estaríamos amaneciendo los 30° máximas en el rango bajo de los 40° así que ya lo sabes, que no te engañen esos 60° del lunes porque el frío estará llegando muy pronto”, agregó.

El pronóstico más reciente por la tormenta invernal

Los avisos y advertencias de tormenta invernal están vigentes hasta el lunes en partes de Michigan, Minnesota, Wisconsin y Nueva York, donde una próxima advertencia de tormenta invernal entrará en vigencia el lunes en Buffalo y permanecerá activa hasta el viernes por la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Según reportan desde CBS News, se han emitido avisos adicionales sobre condiciones climáticas invernales para partes de Massachusetts, incluida Boston y áreas circundantes; el norte del estado de Nueva York, incluida Albany; Illinois, Iowa y las Dakotas. Además, los estados que se extienden desde Texas hasta Pensilvania, Nueva Jersey y el oeste de Nueva York podrían experimentar ráfagas de viento superiores a 96 km/h.

Más de 30 millones de personas están bajo alertas de clima invernal desde el Medio Oeste hasta el noreste. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Se pronostica más nieve y frío

El norte de Estados Unidos deberá estar alerta porque los meteorólogos predicen que habrá más nieve. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que es probable que algunas partes de la región noreste experimenten una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia helada para el lunes. En las partes interiores del noreste, se esperaban entre 6 y 10 pulgadas de nieve hasta el lunes en ciertos lugares.

Gabriel Torres, meteorólogo de Univision 41 en San Antonio, Texas, indicó que se esperan lluvias intensas con actividad eléctrica, posible granizo, ráfagas fuertes de viento y riesgo aislado de tornados. Las zonas con mayor impacto se mantienen bajo riesgo bajo a moderado, pero es importante mantenerse informados y tomar precauciones.

¿Qué esperar para la semana de Año Nuevo? Pues el aire frío que se moverá durante la semana detrás del frente frío permitirá que se acumulen nevadas con efecto lago, con posibilidades de 1 a 2 pies en algunas áreas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!