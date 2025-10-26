Las nefastas experiencias de miles de inmigrantes arrestados en un centro de detención han obligado a aquellos que aún se encuentran en libertad tomar la decisión de ‘autodeportarse’ de Estados Unidos , sin importar el tiempo que hayan residido en este país. Por suponer, un pastor latino aceptó salir voluntariamente junto a su familia al notar que no existía mejora alguna.

Este es el caso de Albert Oliveira, un extranjero brasileño fiel seguidor de Dios que reside en Gordon, un pueblo de Texas. Según sus palabras a Univision Noticias, él asegura haber realizado todos los intentos posibles para permanecer en este país, el cual llegó hace 11 años.

En ese lapso de tiempo, pudo casarse y formar su propia familia. Lo llamativo de este caso es que este inmigrante se le otorgó, desde hace cinco años. la visa EB-4 de manera temporal. Este documento está dirigido a trabajadores religiosos, menores inmigrantes especiales y miembros de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

Albert Oliveira y su familia consideraban vivir en Estados Unidos, pero optaron por regresar a Brasil. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Entonces, ¿por qué decidió la salida voluntaria? Te comentaré que Albert tomó este camino no por la rigurosidad de las políticas migratorias; al contrario, se debe al cambio en la distribución de visas EB-4 durante el gobierno de Joe Biden.

“No es justo para trabajadores religiosos y también no es justo para ellos que los están colocando en la misma categoría”, expresó el ciudadano brasileño.

Su esposa, Caroline Schuster, lamenta profundamente la decisión que tomaron en conjunto, pues su deseo es que sigan permaneciendo juntos. No imagina que, en algún momento, los agentes federales de inmigración capturen a Albert. “Nuestro sueño se cortó, aunque hicimos todo bien”, dijo.

Albet Oliveira era un pastor cristiano que incentivó a cientos de residentes en seguir la palabra de Dios. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Un incrementado considerable

Según datos otorgados por el medio citado, en lo que va del presente año, se han solicitado más de 214 mil visas EB-4 en Estados Unidos, lo que significa un incremento del 200%. Para que tengas una idea, por cada año, solo se conceden un total de 10,000.