En estas últimas semanas, se han expuesto casos de inmigrantes que cuentan con su documentación legal y terminan detenidos por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Ahora, Vicente Castillo Flores se suma a esta lista, ya que fue interceptado mientras conducía por una cabina de peaje en Virginia Occidental, a pesar de ser un residente legal en Estados Unidos.

Kay Castillo, esposa de este inmigrante latino, quiso contar lo que ocurrió en dicho día. En sus declaraciones al medio WTVQ, su pareja realizó un viaje con el propósito de ayudar a su sobrino con un trabajo. Se trata de una buena intención, pero no imaginó que su vida cambiaría rotundamente cuando pasó por una caseta de peaje.

Si bien contaba con los documentos necesarios para corroborar que era un residente permanente, no fue suficiente. Los agentes federales de inmigración optaron por colocarle las esposas y ponerlo bajo custodia de ICE.

Lo curioso es que Vicente Castillo ha vivido hace más de 30 años en el país estadounidense. Sin embargo, aún no se confirma si realmente contaba con historial criminal. Por el momento, está recluido en un centro de detención en Virginia Occidental, pero sería trasladado a Nueva Jersey o Pensilvania.

A pesar de mostrar su Green Card y otros documentos legales, los agentes de inmigración procedieron a arrestarlo. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Pide su regreso a casa

El arresto de su esposo ha ocasionado una profunda tristeza en Kay Castillo, pues siente su ausencia en su hogar. No imaginó que Vicente pasaría a la larga lista de inmigrantes latinos detenidos y arrestados por ICE.

“Lo amo y quiero que vuelva a casa. No puedo vivir sin él, simplemente puedo”, expresó conmocionada ante esta nueva realidad que le toca afrontar.

Vicente está recluso en un centro de detención en Virginia Occidental. Podría ser trasladado a otras sedes. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Las detenciones y las deportaciones de inmigrantes es una iniciativa de la actual Administración Trump . Aunque su propósito era arrestar y expulsar a extranjeros condenados por delitos violentos, existen datos que refutan esta perspectiva, ya que también han sido interceptados inmigrantes sin antecedentes penales.