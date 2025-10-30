Hace pocas horas, se ejecutó una redada masiva migratoria en un depósito de transporte de carga situado en Nueva Jersey. Producto de ello, varios inmigrantes indocumentados terminaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); sin embargo, entre uno de ellos, fue arrestado un adolescente de tan solo 18 años.

Según una información compartida por Univision Noticas, el protagonista de esta historia es Jonathan Bello, un joven que acababa de graduarse de High School. La situación ha ocasionado que su madre, Sandra Suero, busque respuestas, pues asegura que su hijo se encuentra en un proceso de obtener su residencia permanente .

“Es un ‘niño’ que apenas se graduó este año. Apenas cumplió 18 años y pues, él quiso empezar a trabajar para comprarse sus cosas, pero no entiendo por qué se lo llevaron”, declaró al medio citado.

Sandra cuenta que su hijo recién se había graduado de High School. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Afortunadamente, la progenitora pudo comunicarse con Jonathan y saber cuál es su situación. El adolescente precisó que, actualmente, está recluido en el centro de detención Delaney Hall, ubicado en Newark, pero, hasta el momento, no ha experimentado “algo traumático”.

“Sorprendente porque hay muchas personas. (...) No nos han golpeado, pero las esposas sí las apretaban mucho”, fueron las palabras del joven al medio citado.

La situación ha ocasionado que Sandra esté profundamente consternada, pero tiene la esperanza de que su hijo será liberado en los próximos días, ya que no cuenta con algún historial criminal ni se trata de un inmigrante indocumentado.

Jonathan Bello fue uno de los detenidos durante la redada realizada en un depósito en Nueva Jersey. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Ella no fue la única, pues familiares de otros trabajadores detenidos también se hicieron presentes en el lugar de los hechos para saber si se encontraban bien. También estaban en la misma situación que Sandra Suero, pues consideran que los arrestados portaban sus documentos para residir en Estados Unidos.

Esta no sería la primera redada que se realiza en un depósito en Nueva Jersey. Según datos otorgados por Univision Noticias, desde julio del presente año, se trataría de la tercera con un saldo de docenas de inmigrantes detenidos.