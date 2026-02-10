Tras la tormenta invernal ahora debes conocer el lado más peligroso del deshielo en Nueva York, así como los errores que no debes cometer al salir a la calle (Foto: AFP)
Tras la tormenta invernal ahora debes conocer el lado más peligroso del deshielo en Nueva York, así como los errores que no debes cometer al salir a la calle (Foto: AFP)
Judith Vicente
Judith Vicente

Tras el paso de la Fern por Estados Unidos, que dejó congelados varios estados, surge ahora otro peligro oculto: el deshielo. Y no es para menos, ya que el desprendimiento de hielo o agua fría desde los techos de las viviendas, edificios públicos y privadas, así como de las estaciones del metro, podría provocar accidentes. Por ello, te contamos cuáles son las principales amenazas que genera este fenómeno en las y te damos algunas recomendaciones para transitar con precaución. Antes, te precisamos que se espera un aumento de las temperaturas hasta los 35 °F (2 °C), aunque igual debes mantenerte alerta.

No olvides que si vives en Nueva York y eres dueño de una casa o un negocio, ; si no lo haces, serás multado.

Un campo de fútbol cubierto de nieve se ve ante el horizonte del bajo Manhattan en Nueva York el 4 de febrero de 2026 (Foto: Angela Weiss / AFP)

EL DESHIELO: EL PELIGRO OCULTO EN NUEVA YORK

En Nueva York, el deshielo se ha convertido en un “peligro oculto” por los riesgos que aparecen después del paso de una tormenta invernal, ya que la gente siente que el peligro ya pasó y se relaja. Entre los riesgos más latentes dados a conocer por la están:

1. Caída de hielo, nieve y agua helada desde altura

Cuando la temperatura sube, los bloques de nieve y hielo se desprenden de los techos, las fachadas, las cornisas, los puentes y las estructuras del metro. Estos trozos pueden golpear a los peatones, ciclistas o autos, provocando lesiones graves y/o accidentes.

2. Suelos muy resbalosos

Normalmente, el hielo y la nieve acumulados se derriten durante el día y mojan las calles y las veredas, pero cuando la noche llega y las temperaturas bajan, esa agua se congela otra vez y forma placas de hielo casi invisibles. Esto provoca que el suelo se vuelva muy resbaladizo; por tanto, los peatones sufren caídas y el tránsito se dificulta, sobre todo en puentes, zonas sombreadas y pasos de cruce.

3. Acumulación de nieve que impide el tránsito

Después de una tormenta como Fern, quedan montículos de nieve en esquinas, ciclovías y paraderos, que al irse derritiendo generan charcos, barro y pasos estrechos donde la gente se ve obligada a caminar cerca del tráfico, exponiendo su vida.

4. Otros riesgos menos visibles

El agua del deshielo puede filtrarse hacia infraestructuras subterráneas y, en casos raros, dañar sistemas eléctricos subterráneos o provocar incidentes en alcantarillas, lo que podría provocar un incendio.

Montones de nieve cubren la acera mientras la gente cruza la calle en Midtown Manhattan, Nueva York, el 1 de febrero de 2026 (Foto: Kena Betancur / AFP)

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ACCIDENTES POR EL DESHIELO

  • No camines sobre agua congelada, ya que se vuelve inestable cuando las temperaturas empiezan a subir. Vigila en todo momento a tus hijos que son menores de edad. “El hielo en lagos, estanques, ríos y zonas de mareas es inestable tras las fluctuaciones de temperatura. El hielo de agua salada suele ser más delgado y débil que el de agua dulce. Nunca dé por sentado que el hielo es seguro. Evite las zonas heladas cerca de puentes, muelles y aguas en movimiento. Supervise de cerca a los niños en todo momento”, precisó la .
  • En caso alguna persona caiga al agua congelada, no intentes rescatarla sin el equipo adecuado. Lo mejor es llamar al 911. “Muchos rescatistas se convierten en víctimas”, señaló el Departamento de Emergencias, según .
  • Si vas a salir de tu casa, además de estar bien abrigado, utiliza calzado con buen agarre.
  • Si observas humo o chipas en la calle que viene de una alcantarilla, aléjate y repórtalo. Posiblemente se filtró el agua en equipos eléctricos subterráneos.
  • Revisa que funcionen correctamente tus detectores de monóxido de carbono en casa y que las rejillas de ventilación estén despejadas.
  • Si ves cualquier condición insegura, no dudes en reportarlo al 311.
  • Para emergencias directas siempre utiliza la línea 911.
El frío extremo continuó en Nueva York, y el 1 de febrero marcó el noveno día consecutivo con temperaturas bajo cero (Foto: Kena Betancur / AFP)

