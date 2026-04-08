Vecinos de un vecindario en Seguin, Texas, vivieron momentos de terror la madrugada del viernes cuando fuertes golpes en la puerta de sus casas los despertaron poco antes de las 4 a.m. Al principio, pensaron que se trataba de algún accidente o una colisión, sin imaginar que en realidad eran víctimas de un peligroso reto que circula desde hace un buen tiempo en redes sociales como TikTok.

“No pensábamos que fuera alguien golpeando la puerta, creímos que alguien se había estrellado contra nuestro garaje o contra nuestra camioneta”, contó Victoria Rodriguez en conversación con KSAT.

Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad, ella y su esposo, Israel Rodriguez-Munoz, descubrieron que en realidad se trataba de cuatro personas intentando patear la puerta de su casa. Tras alertar a la policía, se enteraron de que no eran los únicos afectados.

En Seguin, varios hogares fueron atacados durante la madrugada por personas que intentaban derribar puertas. (Foto: KSAT 12 / YouTube)

El Departamento de Policía de Seguin confirmó que respondió a seis reportes similares esa misma madrugada. La mayoría de las viviendas atacadas se encontraban al norte de la Interestatal 10, lo que sugiere que los hechos podrían estar relacionados entre sí.

Este tipo de incidentes forma parte de una tendencia viral en redes sociales conocida como “Door Kick Challenge”. El reto consiste en acercarse a la puerta de una casa, patearla con fuerza y huir, como una supuesta broma.

Pero para las víctimas, las consecuencias no tienen nada de gracioso.

“El marco de la puerta está agrietado de arriba abajo, así que como mínimo son 200 dólares”, explicó Rodriguez-Munoz. “Y en el peor de los casos puede llegar a 1.000 dólares, porque hay que reemplazar toda la puerta.”

Además de los daños materiales, la pareja expresó su preocupación por los riesgos que implica esta tendencia.

“Van a ir a la casa equivocada”, advirtió Rodriguez. “Ya sabes, alguien con estrés postraumático. Alguien que tenga armas.”

Incluso recordaron un caso ocurrido el verano pasado en Houston, donde un niño de 11 años murió tras ser disparado por un propietario mientras participaba en una broma similar. Por ello, Rodriguez pidió mayor conciencia entre los padres.

Vecinos piden a los padres que hablen con sus hijos para evitar situaciones peligrosas. (Foto: KSAT 12 / YouTube)

“Esperamos que esto sirva para que los padres hablen con sus hijos y les adviertan que no hagan esto”, señaló.

La policía continúa investigando el caso y cree que los responsables podrían ser menores de edad. Mientras tanto, solicitó a cualquier persona con información que se comunique con las autoridades o envíe denuncias de forma anónima.

Cabe agregar que, según expertos, este tipo de conductas podrían derivar en sanciones penales, demandas civiles y hasta tiempo en un centro juvenil.

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