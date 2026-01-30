La historia de Benji parece sacada de una película, pero ocurrió en medio del frío real y la angustia más pura. Este perro, un Bernedoodle de apenas un año y medio que había sido adoptado recientemente, desapareció durante 48 horas justo cuando una tormenta invernal azotaba la zona. El sábado 24 de enero por la noche, cuando el temporal apenas comenzaba, Benji escapó de la casa de sus dueños, Ece Bal y Justin Cerone. Con temperaturas extremas y nieve cubriéndolo todo, el miedo a lo peor se hizo presente, aunque lo que vino después fue una muestra conmovedora de solidaridad, tecnología y esperanza que terminaría con un reencuentro que nadie olvidará.

Cerone contó a la cadena local ABC que todo lo vivido fue “simplemente irreal”. Desde el primer momento, los vecinos se organizaron para ayudar en la búsqueda.

“Fue increíble ver cómo todo el vecindario se movilizó”, recordó. Personas salieron a caminar entre la nieve, revisaron calles, patios y rincones, mientras la preocupación crecía con cada hora que pasaba sin noticias del perro.

La búsqueda dio un giro clave cuando alguien de un refugio local contactó a Rick Rotondo Photography and Lost Pet Thermal Drone Search, un servicio especializado en localizar mascotas perdidas con drones térmicos.

Un dron térmico permitió ubicar al animal en un terreno abandonado a media milla de su hogar. | Crédito: Rick Rotondo Photography

Rick Rotondo explicó que había sabido del caso incluso antes de que la tormenta alcanzara su punto más fuerte y que decidió concentrarse en zonas tranquilas, donde un perro asustado probablemente estaría escondido para conservar calor.

La intensa búsqueda de Benji con drones

En una publicación en Facebook del 25 de enero, Rotondo advertía que Benji podía estar refugiado debajo de autos, en estacionamientos o en lugares protegidos. Poco después, el dron térmico detectó una señal en un terreno abandonado, a aproximadamente media milla de la casa de la familia. Ahí estaba Benji.

El propio Rotondo calificó el rescate como “nada menos que increíble”. En otra publicación explicó que la familia actuó rápido, mantuvo la calma y siguió cada indicación.

El momento fue tan intenso que, según relató, Benji llegó a saltar unos 15 pies desde un muro y salió corriendo a toda velocidad. “Decir que fue un momento que te detiene el corazón se queda corto”, escribió.

Ece Bal también destacó cómo vecinos y completos desconocidos se unieron para ayudar. En entrevista con CBS News, contó que muchas personas ya estaban buscando a Benji antes incluso de saber quiénes eran sus dueños.

“Íbamos a dar volantes y ellos nos hablaban de él sin saber que era nuestro perro. Eso demuestra cuánta gente estuvo involucrada y hasta dónde llegó todo”, dijo.

La historia de Benji conmovió por la unión de vecinos, rescatistas y tecnología para salvarlo. | Crédito: Facebook / Ece Sara

Tras el susto, la pareja decidió que Benji llevará un rastreador GPS en su collar para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

Su historia no es un caso aislado. A inicios de este mes, otro dron ayudó a localizar a Abbie, una perrita rescatada que se escapó durante un traslado hacia su nuevo hogar. Gracias a un AirTag y a un equipo de drones de búsqueda y rescate, también fue encontrada sana y salva.

“Nuestra recompensa es ver la sonrisa en el rostro de las personas, especialmente de los dueños de las mascotas, porque las consideramos parte de la familia”, explicó Michael Parziale, miembro del equipo que participó en el rescate de Abbie.

Palabras que encajan perfectamente con el final feliz de Benji, el perro que sobrevivió a la tormenta y volvió a casa gracias a una comunidad unida y a la tecnología puesta al servicio de la vida.

