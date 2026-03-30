Un perro de 15 años ha logrado causar conmoción en Estados Unidos tras mostrar valentía ante la tensa situación que le tocó enfrentar. Este can quedó atrapado en una alcantarilla ubicada en una ciudad de Virginia; a pesar de las distintas dificultades que se presentaron, logró ser liberado gracias a la ayuda de un equipo de rescate, demostrando que su edad solo se trata de un número y aún tiene tiempo para seguir disfrutando de su familia. A continuación, te brindaré los detalles completos sobre este momento viral que causó ternura entre los usuarios de Internet.

Este momento lo protagonizó Diesel , un pitbull de avanzada edad que se escapó de su hogar el pasado 27 de marzo. Su acción causó preocupación en sus dueños, quienes no dudaron en acudir el Centro de Cuidado Animal de Norfolk para que logren localizarlo.

Para la fortuna de esta familia, su mascota fue hallada, pero no en las mejores condiciones. Tras un aviso de un residente, el personal del Departamento de Bomberos y Rescate confirmó que este pitbull se encontraba atrapado en una alcantarilla y no podía salir por su propia cuenta .

Pese a la complejidad del rescate, los bomberos lograron retirar al can de manera exitosa. (Crédito: @norfolkanimals / Instagram)

A pesar de que se trataba una tarea complicada, ya que Diesel presenta un gran tamaño, los bomberos cumplieron exitosamente su labor; lograron retirarlo de este espacio oscuro sin que presente daño alguno.

Fue así que el Centro de Cuidado Animal se contactó con los dueños de este can para indicarle que podrían pasar a recogerlo, pues había sido ubicado y rescatado exitosamente. Un acción que devolvió la alegría y tranquilidad a una familia.

“Diesel esta de vuelta en casa, en los brazos amorosos de su familia. Gracias al trabajo en equipo entre un ciudadano, el Servicio de emergencia, la Unidad de Protección Animal, el Departamento de Bomberos y Rescate, y el Centro de Cuidado Animal de Norfolk ,un perro mayor cariñoso está a salvo”, se lee en la publicación en Instagram de Norfolk Animal Care Center.

Solo pasó un día para que Diesel pudiera regresar al lado de su familia. (Crédito: @norfolkanimals / Instagram)

Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas por las que el can terminó atrapado en esta alcantarilla; sin embargo, la comunidad se encuentra totalmente alegre al apreciar que Diesel pudo recuperar su libertad.

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