A puertas de la temporada más intensa del año, Walmart ha puesto en marcha un plan que busca algo que millones de familias en Estados Unidos necesitan con urgencia: respirar frente a los altos precios. Con la Navidad 2025 a la vuelta de la esquina y en medio de una inflación que todavía se siente en los bolsillos, la minorista más grande del país anunció una serie de medidas para abaratar las compras festivas y mantener accesibles los artículos más buscados de esta época.

El director ejecutivo de la compañía, John Furner, detalló en una entrevista con Good Morning America que el comportamiento del consumidor ha cambiado: “Vemos a un cliente muy inteligente”, dijo, refiriéndose a que cada vez más personas ajustan sus gastos, buscan precios más bajos e incluso recurren a préstamos para compensar el aumento de costos que generan los aranceles. Aun así, destacó algo que Walmart ha observado en estos meses: “Piensan en el valor. Les encanta la calidad y han sido muy resilientes”.

Black Friday 2025 en Walmart promete descuentos de hasta el 60% en miles de productos y marcas reconocidas. | Crédito: Walmart

Frente a ese panorama, Furner subrayó que Walmart está haciendo “todo lo posible” para mantener precios bajos sin sacrificar calidad ni disponibilidad, especialmente ahora que se combinan dos momentos clave del consumo: Acción de Gracias y Navidad.

1. Rebajas en la canasta de Acción de Gracias

Una de las medidas más concretas es la reducción del precio de la canasta de alimentos para Acción de Gracias. Walmart aplicó un descuento de alrededor del 25 % con respecto al año pasado, lo que equivale a una rebaja de aproximadamente 14 dólares por canasta. La oferta incluye productos de al menos 20 marcas nacionales e internacionales, uno de los paquetes más completos que la empresa ha puesto sobre la mesa para esta época.

2. Más productos de EE.UU. para evitar aranceles

Ante los impuestos que han encarecido gran parte de los alimentos importados, Walmart ha optado por ampliar su catálogo de productos fabricados dentro del país. Esta estrategia permite absorber parte de los costos de los aranceles y mantener precios más estables para los consumidores, uno de los puntos que más enfatizó Furner.

3. El pavo vuelve al precio de 2019

En un año marcado por brotes de gripe aviar y temores de escasez, Walmart sorprendió al anunciar que el pavo —el centro de la mesa en muchas familias— tendrá el mismo precio que en 2019: 97 centavos por libra. Esto, pese a las expectativas de un aumento considerable debido al impacto en la industria avícola.

La canasta de comida de Acción de Gracias de Walmart 2025 incluye más de 20 productos para un festín completo. | Crédito: Walmart

4. Rebajas para toda la temporada de Navidad

De cara a diciembre, la cadena planea una campaña agresiva de descuentos en artículos de uso diario, productos navideños, decoración, juguetes y electrodomésticos. Furner adelantó que los compradores encontrarán “excelentes precios que serán muy útiles” para quienes se preparan para celebrar sin descuadrar su presupuesto.

5. IA para encontrar las mejores ofertas

A partir de diciembre, Walmart implementará tecnología con inteligencia artificial para ayudar a los compradores a localizar más rápido los descuentos y optimizar sus compras navideñas. Esta funcionalidad se integrará a las plataformas digitales y herramientas de búsqueda de la compañía con el objetivo de que cada usuario identifique las mejores oportunidades de ahorro según sus necesidades.

