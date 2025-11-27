En Estados Unidos, muchos coinciden en que, cuando llega Thanksgiving, el verdadero protagonismo no está en el pavo, sino en los acompañamientos. Así lo demuestra el nuevo State of the Sides, el informe anual de Campbell’s que analiza las preferencias y tendencias culinarias para esta celebración. Esta es la cuarta edición del reporte, realizado a partir de una encuesta a 5,000 personas en los 50 estados del país.

Los resultados confirman que el amor por los “sides” sigue creciendo: el 63% de los participantes dijo preferir los acompañamientos por encima del pavo, un incremento notable respecto al 56% registrado en 2024.

Sobre estas tradiciones, Marci Raible, vicepresidenta de Media Strategy & Digital Growth en The Campbell’s Company, explicó en un comunicado: “Durante generaciones, las personas han recurrido a Campbell’s para preparar sus acompañamientos navideños, y el informe de este año demuestra que esos clásicos siguen siendo el corazón de cada celebración.”

Campbell’s destacó que las recetas clásicas continúan en el centro de las celebraciones familiares. (Foto referencial: Freepik)

El entusiasmo por estas guarniciones es tan grande que el 47% aseguró que sería feliz comiendo únicamente acompañamientos, sin necesidad de pavo ni plato principal. Esta cifra también aumentó en comparación con el año pasado, cuando se ubicaba en 38%. Además, entre quienes cocinan la cena festiva, el 81% afirmó que preparar los acompañamientos es su forma de demostrar cariño a familiares, amigos e invitados.

Campbell’s resalta que esta preferencia se mantuvo firme durante cuatro años consecutivos, en los cuales los acompañamientos fueron declarados la mejor parte del menú de Thanksgiving.

Entre la variedad de opciones, uno destaca de manera especial: el clásico green bean casserole. Este plato, que celebra su 70.º aniversario, fue elegido por el 44% como el acompañamiento “más icónico” y más de la mitad de quienes preparan la comida creen que es mejor hacerlo de manera tradicional.

El stuffing volvió a ocupar el primer lugar, seguido del puré de papas y las batatas. (Foto: Karola G / Pexels)

Otro favorito es el mac and cheese: el 50% de los encuestados considera que debería estar presente en todas las mesas festivas. Las generaciones más jóvenes son las que impulsan esta preferencia.

Para la Generación Z, es su acompañamiento número uno (41%), y entre los Millennials también ocupa un lugar destacado (62%).

En el ranking general, el stuffing, también llamado dressing, volvió a ser el número uno por segundo año consecutivo. El puré de papas se mantuvo en el segundo puesto, mientras que las batatas conservaron la tercera posición, igual que en 2024, demostrando que “la nostalgia nunca pasa de moda”.

El mac and cheese ganó popularidad entre las generaciones más jóvenes. (Foto referencial: Freepik)

Este año, el mac and cheese avanzó al cuarto lugar, subiendo desde el quinto del año pasado, mientras que el green bean casserole descendió al quinto.

Aun así, algunos estados siguieron su propio camino: tanto Nueva York como Florida eligieron al mac and cheese como su acompañamiento favorito.

Por qué se come pavo en Día de Acción de Gracias

La costumbre de comer pavo en Acción de Gracias se vincula al banquete original de 1621 entre los colonos de Plymouth y los nativos Wampanoag. Si bien el menú incluía diversas aves de caza, el pavo se popularizó porque era un ave grande, nativa y asequible, ideal para alimentar a muchas personas en una gran reunión festiva.

La escritora Sarah Josepha Hale fue clave para establecer el pavo como plato central. Ella hizo campaña para que el Día de Acción de Gracias fuera una fiesta nacional y promovió el menú tradicional que conocemos. Cuando Abraham Lincoln oficializó la fiesta en 1863, el pavo ya se había afianzado como el símbolo gastronómico de la celebración.

