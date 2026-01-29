Clientes de Costco presentaron una demanda contra la cadena por sus populares pollos rostizados de 4,99 dólares. Según la acusación, estos productos contendrían conservantes pese a que la empresa los promociona como libres de ellos. Dos personas residentes en California aseguran que Costco “ha engañado sistemáticamente” a los consumidores “por decenas —si no cientos— de millones de dólares” al publicitar el pollo como libre de conservantes. La demanda colectiva fue presentada la semana pasada ante un tribunal federal en San Diego.

El documento judicial sostiene que la compañía mantiene esa afirmación aunque el producto contiene fosfato de sodio y carragenina. Además, se acusa a la empresa de aprovechar el creciente interés de los consumidores por productos con “etiqueta limpia” y sin aditivos artificiales.

Según la denuncia, al comercializar el pollo como una opción saludable, Costco habría llevado a millones de compradores a adquirir un producto que quizá habrían evitado si conocían todos los ingredientes. Todo esto, afirman los demandantes, habría ocurrido mientras se ocultaba la verdadera naturaleza del producto.

La demanda sostiene que el producto contiene fosfato de sodio y carragenina, pese a las afirmaciones de marketing. (Foto: Freepik)

Ante la polémica, un portavoz de Costco se pronunció y en declaraciones a The California Post dijo: “Para mantener la coherencia entre el etiquetado de nuestros pollos rostizados y los letreros en nuestros almacenes y presentaciones en línea, hemos eliminado las menciones sobre conservantes de los carteles y plataformas digitales”.

“Utilizamos carragenina y fosfato de sodio para favorecer la retención de humedad, la textura y la consistencia del producto durante la cocción. Ambos ingredientes están aprobados por las autoridades de seguridad alimentaria”, agregó.

Si bien estos aditivos están permitidos por los reguladores, siguen siendo motivo de debate. Investigadores advierten que un consumo elevado de fosfatos podría representar riesgos para personas con enfermedades renales y posibles problemas cardiovasculares.

Costco respondió que ambos ingredientes están aprobados por las autoridades y que se usan para mantener la calidad del producto. (Foto: Mandel NGAN / AFP)

La carragenina, por su parte, ha sido vinculada en algunos estudios con inflamación y molestias digestivas, aunque otros expertos señalan que su versión utilizada en alimentos es segura en niveles normales de consumo.

Más allá de la controversia, el pollo rostizado de Costco es uno de los productos más populares de la cadena. Según The Seattle Times, la empresa vende más de 100 millones de unidades al año y mantiene el precio de 4,99 dólares desde hace más de una década, pese a la inflación y el aumento de costos.

Además, la marca es conocida por colocar el pollo rostizado al fondo de sus tiendas para obligar a los clientes a recorrer otros pasillos, una estrategia que lo ha convertido en uno de los productos gancho más efectivos del comercio.

Cómo presentar una demanda colectiva en EE. UU.

Para presentar una demanda colectiva (class action) en EE. UU., el primer paso es contratar a un abogado especializado en este campo. No necesitas ser el único afectado pues basta con que demuestres que un grupo grande de personas sufrió un daño similar por parte de una empresa.

El abogado presentará una queja ante un tribunal civil para que un juez “certifique” la demanda, verificando que el grupo es lo suficientemente numeroso y que los reclamos son comunes a todos los miembros.

Una vez certificada, se debe notificar a todos los posibles afectados, quienes tienen la opción de participar o excluirse para demandar por su cuenta. La mayoría de estos casos se resuelven mediante acuerdos extrajudiciales (settlements) antes de llegar a juicio.

Si ganas o se llega a un acuerdo, la indemnización se reparte entre los miembros del grupo después de deducir los honorarios legales, que usualmente se pagan solo si se gana el caso (cuota litis).

Para más detalles sobre los requisitos legales y el proceso de certificación bajo la “Regla 23”, puedes consultar la guía oficial de los tribunales federales: Federal Rules of Civil Procedure.

