Los productos básicos para la cena de las fiestas subieron de precio en comparación con el año pasado, lo que complica la planificación del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) para muchas familias; sin embargo, Costco ofrece una alternativa económica y práctica que reduce el estrés y evita pasar horas en la cocina.

Muchos clientes ya conocen la Complete Gourmet Thanksgiving Turkey Dinner, un menú completo que cuesta $269.99 y alcanza para ocho personas, pero la cadena también tiene una opción más barata que está pensada para quienes necesitan una porción individual.

Se trata del Turkey Dinner Kit de Costco, un paquete totalmente preparado y listo para cocinar, ideal para quienes prefieren evitar la preparación completa de la comida desde cero.

En medio de estas subidas, Costco ofrece un Turkey Dinner Kit accesible y fácil de preparar, ideal para quienes celebran solos o buscan una opción rápida. (Foto: Costco)

El kit viene en dos bandejas de aluminio: una incluye una pechuga de pavo lista para asar y el relleno, mientras que la otra contiene puré de papas doradas y vegetales. Además, incorpora pequeños recipientes con salsa de arándanos y un sobre de salsa gravy.

La preparación es muy sencilla: solo hay que asar el pavo y calentar los acompañamientos.

Según el New York Post, los compradores compartieron sus opiniones en redes sociales y la mayoría no escatima elogios.

Usuarios en redes sociales destacan la calidad del pavo y la comodidad del paquete. (Foto: Costco)

“Vale la pena”, escribió una persona. Otro usuario comentó: “El pavo de este kit es super jugoso. ¡Siempre compro uno para comer después de Thanksgiving!”.

“He estado haciendo esto todos los años durante 5 años seguidos”, agregó un tercero, mientras que otro escribió: “Genial, vivo solo y estaba pensando en comprarlo. Ahora sé que la respuesta es SÍ”.

Según el medio citado, un análisis reciente de CouponFlow mostró que varios ingredientes clave aumentaron su precio durante el último año.

Según análisis recientes, el pavo y otros ingredientes sufrieron incrementos significativos, aunque las promociones de los supermercados ayudan a amortiguar el impacto. (Foto: Costco)

El mayor incremento lo registró el pavo, que pasó de $1.60 a $1.90 por libra, un alza del 18.8%. También subieron las batatas (12.2%), las papas blancas (6.3%), la leche (4%), la mezcla de pastel de calabaza (2.2%) y los vegetales congelados (1.2%).

Según CouponFollow, los supermercados intentan aliviar este impacto ajustando precios y aplicando promociones, especialmente considerando que el costo mayorista del pavo congelado aumentó casi 40% interanual, aunque las ofertas mantuvieron el precio minorista cercano a $1.90 por libra a inicios de noviembre.

Por qué se come pavo en Thanksgiving

El pavo se convirtió en el plato principal de Thanksgiving por su conexión con la historia temprana de la festividad. Aunque no hay certeza de que fuera el plato principal del primer festejo de la cosecha en 1621 entre los Peregrinos y los Wampanoag, sí se consumieron aves de caza abundantes, lo que incluye al pavo silvestre.

La tradición se consolidó en el siglo XIX. La escritora Sarah Josepha Hale promovió el pavo asado como un símbolo nacional de la fiesta.

Además de la tradición, el pavo era la opción práctica ideal: era grande para alimentar a muchas personas y podía ser sacrificado para la cena sin afectar la producción de huevos o leche, a diferencia de otras aves o ganado.

