Llenar el tanque en California ya es una preocupación cotidiana para millones de familias latinas: entre viajes al mercado, la ruta al trabajo y visitas a la clínica o la escuela de los niños, ese gasto se siente en cada presupuesto. Este verano la atención se concentra en una fecha clave: el 1 de julio de 2026. Ese día entrará en vigor un ajuste automático al impuesto estatal sobre la gasolina y el diésel que podría traducirse —aunque no de forma exacta ni inmediata— en un mayor precio en las estaciones de servicio. Para hogares en el Valle Central, choferes de Uber y Lyft en Los Ángeles, y padres que dejan y recogen a sus hijos en los K–8 y high schools del Condado de Orange, incluso unos pocos centavos por galón representan una diferencia real al final del mes. En comunidades donde se comparte el coche con abuelos o se hacen viajes semanales a mercados como el Mercado La Paloma o a tiendas étnicas, cualquier aumento empuja a los consumidores a buscar rutas alternativas, horarios fuera de pico o estaciones con el mejor precio.

EL IMPUESTO A LA GASOLINA AUMENTARÁ DESDE EL 1 DE JULIO

La respuesta corta es sí. Desde el 1 de julio, el impuesto estatal a la gasolina en California aumentará 2.2 centavos por galón, según informó el California Department of Tax and Fee Administration (CDTFA). Con este ajuste, el impuesto pasará de 61.2 centavos a 63.4 centavos por galón, manteniendo a California como el estado con el impuesto a la gasolina más alto del país. En el diésel, el incremento será de 1.6 centavos por galón, pasando de 46.6 centavos a 48.2 centavos.

Así quedarán los impuestos estatales:

Combustible Impuesto actual Impuesto desde el 1 de julio Gasolina 61.2 centavos por galón 63.4 centavos por galón Diésel 46.6 centavos por galón 48.2 centavos por galón

Esto es todo lo que dice la ley sobre el aumento de impuestos a la gasolina (Foto: California)

¿POR QUÉ AUMENTA EL IMPUESTO CADA AÑO?

Este incremento no responde a una nueva ley aprobada en 2026. Forma parte de una normativa estatal aprobada por la Legislatura de California en 2017. La ley establece que los impuestos a los combustibles se ajustan anualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor de California (California Consumer Price Index), un indicador que mide la inflación en el estado. El objetivo oficial es evitar que los ingresos destinados a mantenimiento de carreteras y puentes pierdan poder adquisitivo con el tiempo.

¿QUÉ DIJO GAVIN NEWSOM SOBRE ESTOS AUMENTOS?

La administración del gobernador Gavin Newsom ha defendido estos ajustes automáticos en comunicados previos. Su argumento: los incrementos ayudan a financiar reparaciones viales, proyectos de infraestructura y mejoras en las autopistas estatales. Además, recuerdan que en 2018 los votantes rechazaron una iniciativa que proponía eliminar ese mecanismo de ajuste automático.

¿SUBIRÁ AUTOMÁTICAMENTE EL PRECIO QUE PAGAN LOS CONDUCTORES?

No necesariamente de forma exacta ni inmediata. El aumento del impuesto estatal es solo uno de varios factores que influyen en el precio en bomba. Otros elementos que determinan el precio final son:

Impuestos estatales y federales adicionales.

Precio internacional del petróleo.

Costos de refinación.

Gastos de transporte y distribución.

Demanda estacional (viajes de verano, vacaciones).

Condiciones del mercado energético y eventos imprevistos.

Aun así, economistas y analistas de energía suelen coincidir en que un ajuste impositivo termina trasladándose, al menos en parte, al consumidor.

CALIFORNIA SIGUE TENIENDO UNA DE LAS GASOLINAS MÁS CARAS DE ESTADOS UNIDOS

El anuncio llega cuando los conductores ya enfrentan precios elevados. Según datos de AAA, el precio promedio de la gasolina regular en California se sitúa en torno a $5.99 por galón, muy por encima del promedio nacional. Esa diferencia se siente en la vida diaria: desde la logística de repartos de food trucks en Mission District (San Francisco) hasta los desplazamientos de trabajadores agrícolas y de la industria de servicios en el Inland Empire.

LO QUE DEBEN SABER LOS CONDUCTORES

El aumento entra en vigor el 1 de julio de 2026.

La gasolina tendrá un impuesto estatal de 63.4 centavos por galón.

El diésel tendrá un impuesto estatal de 48.2 centavos por galón.

El ajuste está vinculado a la inflación y se aplica automáticamente cada año.

Los ingresos se destinan principalmente a proyectos de infraestructura y mantenimiento de carreteras.

El impacto exacto en el precio final dependerá también de otros factores del mercado energético.

California es el estado con la gasolina más alta en Estados Unidos (Foto: Freepik)

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