Comprar una casa en California siempre ha sido sinónimo de precios elevados, competencia intensa y decisiones rápidas, sobre todo si vives en zonas como Los Ángeles, el Área de la Bahía o el corredor entre Riverside y San Bernardino, donde muchas familias latinas comparten vivienda, ajustan turnos de trabajo y se pasan horas en el tráfico soñando con dejar de pagar renta. Durante años, quienes buscaban vivienda en el llamado “Estado Dorado” sabían que debían prepararse para ofertas múltiples, propiedades que se venden en cuestión de días y valores muy por encima del promedio nacional. Sin embargo, el inicio de 2026 ha traído un giro que muchos esperaban: el mercado empieza a enfriarse, y eso abre una ventana de oportunidad para compradores hispanohablantes que llevan tiempo ahorrando el down payment y revisando calculadoras hipotecarias desde el celular.

Te lo explico con calma. Según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California (C.A.R.), las ventas de viviendas en enero cayeron a su nivel más bajo desde mayo de 2025. Al mismo tiempo, el precio medio estatal descendió a US$823,180, una baja del 3.2% frente a diciembre y también por debajo del valor registrado en enero del año pasado, cuando se ubicaba en US$839,130. No es un desplome, pero sí una señal clara de ajuste que muchos expertos leen como un respiro para el comprador promedio, incluidos quienes hoy viven alquilando en ciudades como Fresno, Santa Ana, San José o Stockton.

UN MERCADO QUE PIERDE VELOCIDAD, PERO GANA OPORTUNIDADES

En enero, las ventas de viviendas existentes alcanzaron una tasa anual ajustada de 256,550 unidades. Para que lo pongas en perspectiva:

Indicador Diciembre Enero Variación Ventas anualizadas 287,570 256,550 -10.8% Ventas interanuales 260,040 (ene. 2025) 256,550 -1.3% Precio medio estatal US$850,680 US$823,180 -3.2%

Cuando las ventas bajan y los precios retroceden al mismo tiempo, el mercado empieza a equilibrarse. Eso significa menos presión para el comprador, plazos un poco más largos para tomar decisiones y mayor margen de negociación en aspectos como ayudas al cierre, reparaciones o créditos para costos de closing.

Tamara Suminski, presidenta de la asociación, explicó que tras cerrar 2025 con fuerza, el mercado comenzó el nuevo año con un ritmo más suave. Y aunque la incertidumbre política y la volatilidad financiera influyeron a inicios de año, los analistas prevén que el impulso podría recuperarse en primavera, cuando tradicionalmente más familias salen a buscar casa porque coincide con el calendario escolar y las mudanzas entre distritos.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LAS TASAS HIPOTECARIAS?

Otro punto clave es el financiamiento. Al 27 de febrero, la tasa fija promedio a 30 años en California ronda el 5.7%–5.9%, de acuerdo con datos recientes de plataformas financieras que se alimentan de información de Zillow. La expectativa de distintos analistas y de la propia industria hipotecaria es que las tasas se mantengan cerca o por debajo del 6% durante 2026, salvo sobresaltos económicos mayores.

Cuando los intereses bajan, aunque sea ligeramente, el poder de compra mejora, porque el pago mensual se reduce y eso te permite calificar para un precio un poco más alto o, simplemente, tener una cuota más manejable. En un estado donde cada punto porcentual impacta miles de dólares al año en el presupuesto de una familia que ya paga seguro de auto, gasolina, guardería y comida, ese ajuste puede marcar la diferencia entre seguir rentando o finalmente ser propietario.

LOS CONDADOS MÁS BARATOS PARA COMPRAR VIVIENDA EN CALIFORNIA

Ahora vamos a lo que realmente interesa: ¿dónde se puede comprar por debajo del promedio estatal? Según los reportes recientes de mercado, varios condados siguen mostrando precios medios muy por debajo de los US$823,180 que se registran en el promedio de California.

Estos son 10 condados con precios medios de vivienda significativamente más bajos que la media estatal en el arranque de 2026:

Condado Precio medio Condado de Lassen US$255,000 Condado de Trinity US$290,000 Condado de Lake US$312,000 Condado de Glenn US$340,000 Condado de Tehama US$347,000 Condado de Plumas US$350,000 Condado de Siskiyou US$359,000 Condado de Mariposa US$369,750 Condado de Tulare US$375,000 Condado de Kings US$383,000

La mayoría de estos condados se concentran en el norte del estado y en el Valle Central, lejos de los corredores más caros del sur de California y del Área de la Bahía. Son zonas menos densamente pobladas, con mercados más pequeños y menor presión de demanda que las grandes áreas metropolitanas, donde la presencia de grandes empresas tecnológicas o centros de empleo dispara la competencia.

Si estás pensando en comprar y el presupuesto es tu principal límite, aquí es donde vale la pena mirar con atención, especialmente si ya tienes familia o raíces en regiones agrícolas del Valle Central, trabajas en el field o en empacadoras, y buscas algo más estable que seguir compartiendo departamento en ciudades como Bakersfield, Visalia o Hanford.

¿Y DÓNDE SIGUEN LOS PRECIOS MÁS ALTOS?

En contraste, el Área de la Bahía continúa liderando los valores más elevados del estado. En enero, el precio medio de una vivienda unifamiliar en esa región superó el millón de dólares, con una mediana estatal que se mantiene en US$1,127,000 para esa zona, muy por encima del promedio general de California.

Los cinco condados más caros fueron:

Condado Precio medio Condado de San Mateo US$2,000,000 Condado de Santa Clara US$1,807,500 Condado de San Francisco US$1,653,320 Condado de Marin US$1,527,000 Condado de Santa Bárbara US$1,475,000

Aquí la dinámica es diferente: fuerte concentración tecnológica, altos ingresos y disponibilidad limitada de terrenos, lo que mantiene la presión al alza sobre los precios. Para muchas familias latinas que viven en el Área de la Bahía —por ejemplo, en el East Bay, en Daly City, San José o Redwood City—, esto se traduce en rentas muy altas, roommates y largas horas de viaje desde zonas más asequibles como Solano o partes del Valle Central.

¿ES BUEN MOMENTO PARA COMPRAR?

No estamos ante un mercado en crisis, pero sí frente a un escenario más favorable para el comprador que hace uno o dos años. Hay menos presión, precios ligeramente más bajos, inventario algo más amplio y tasas que podrían estabilizarse alrededor del 6%, lo que abre margen para negociar y para que más familias calificadas entren al mercado.

Si alguien está considerando comprar en California, ahora mismo conviene observar tres factores:

Evolución de las tasas hipotecarias, en especial las ofertas para primeros compradores y préstamos FHA o convencionales con menor down payment.

Inventario disponible en primavera, cuando aumenta la cantidad de casas listadas y se amplían las opciones en distintos rangos de precio.

Tendencia de precios en el condado específico donde desea vivir, porque no es lo mismo el comportamiento en el Valle Central que en el sur de California o el Área de la Bahía.

California sigue siendo uno de los mercados inmobiliarios más costosos del país, pero los datos recientes muestran que el panorama empieza a cambiar y que el enfriamiento del mercado abre una ventana para quienes han sido pacientes. Y cuando el mercado se enfría, para muchos compradores hispanos —desde familias que llevan años pagando renta en Los Ángeles hasta trabajadores del campo en Tulare o Kings que sueñan con una casa propia— se abren oportunidades que antes parecían inalcanzables.

