Después de más de tres meses sin que nadie ganara el gran premio del Powerball, por fin hay nuevos millonarios en Estados Unidos. El pasado sábado 6 de septiembre, dos boletos acertaron los seis números y se llevaron nada más y nada menos que US$1,800 millones, una cifra tan grande que cuesta dimensionarla.

Este ha sido uno de los premios más altos en la historia de la lotería estadounidense, y no exagero si digo que millones de personas estaban pendientes del resultado. Y esto lo digo sin temor a equivocarme, pues el sueño de muchos es convertirse en millonario de la noche a la mañana con la lotería y más cuando los premios son tan altos.

Powerball es una de las loterías más famosas de los Estados Unidos (Foto: AFP)

¿CUÁLES FUERON LOS NÚMEROS GANADORES?

El sorteo dejó los siguientes números: 11, 23, 44, 61 y 62, y el número Powerball fue el 17. Con esa combinación, dos boletos lograron llevarse el premio mayor. Las probabilidades de que esto ocurriera eran de una entre 292,2 millones, lo que explica por qué el pozo acumulado se mantuvo tanto tiempo sin ganadores.

¿DÓNDE SE VENDIERON LOS BOLETOS GANADORES?

Esto es lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Según confirmaron las autoridades de la lotería, uno de los boletos se vendió en el estado de Missouri y el otro en Texas. En el caso de Texas, se sabe que fue en una tienda de conveniencia ubicada dentro de una gasolinera en la ciudad de Fredericksburg. Todavía no se han revelado más detalles del punto exacto en Missouri, pero seguramente en los próximos días sabremos más.

¿CUÁNTO DINERO SE LLEVA CADA GANADOR?

Ambos ganadores tienen dos opciones para cobrar su premio. La primera es elegir el pago total dividido en anualidades, que equivale a aproximadamente US$893,5 millones cada uno, distribuidos en 30 pagos durante 29 años. La otra opción es un pago único en efectivo, que en este caso sería de US$410,3 millones por persona. Eso sí, esas cifras son antes de impuestos, así que el monto final será un poco menor, aunque sigue siendo una verdadera fortuna.

UN SORTEO HISTÓRICO

Este fue el segundo premio más grande en la historia del Powerball y uno de los más importantes de todas las loterías en Estados Unidos. Lo más impactante es que se necesitó de 41 sorteos consecutivos para que apareciera un ganador. El último sorteo en el que alguien se llevó el jackpot había sido el 31 de mayo, así que imagina la expectación que se había generado en estos meses.

¿CUÁNTO CUESTA JUGAR AL POWERBALL?

Si te estás preguntando cómo participar, el boleto cuesta apenas US$2. Se puede comprar en 45 estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. Los sorteos se realizan tres veces por semana, lo que mantiene viva la emoción de forma constante. Y aunque ganar el premio mayor es muy difícil, los premios secundarios son mucho más accesibles.

Un boleto de Powerball solo cuesta US$2 (Foto: AFP)

