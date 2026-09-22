Nueva York termina el verano con la mirada puesta en el Atlántico. Un sistema de baja presión podría organizarse frente a la costa este de Estados Unidos y convertirse en el primer nor’easter de la temporada de otoño. Aunque todavía no existe una trayectoria definitiva ni un pronóstico cerrado para cada vecindario, el panorama obliga a seguir de cerca varios riesgos: lluvias prolongadas, ráfagas del noreste, mar peligroso, erosión de playas e inundaciones costeras durante las mareas altas. Además, hay una tendencia que indica que sí se concretaría. Para quienes viven o trabajan cerca de Rockaway, Coney Island, Staten Island, la costa de Queens o las bahías de Long Island, la preocupación está direccionada a la posibilidad de que el agua del océano complique viajes, accesos y actividades diarias.

El fenómeno podría empezar a sentirse durante esta semana, a medida que aumenten los vientos provenientes del noreste y se eleven las olas frente al litoral. El periodo de mayor atención se ubica entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre, cuando la baja presión tendría condiciones para fortalecerse sobre el Atlántico occidental. Aun así, los meteorólogos advierten que pequeños cambios en la ubicación del sistema pueden modificar dónde caerá la lluvia más intensa y cuáles sectores recibirán las ráfagas más fuertes.

Nueva York volverá a experimentar un episodio de intensas lluvias que provocarán inundaciones (Foto: AFP)

¿CUÁNDO PODRÍA LLEGAR EL NOR’EASTER A NUEVA YORK?

Los pronósticos de varios medios como Weather Channel, Fox5, Telemundo 47, entre otros, anticipan un deterioro gradual de las condiciones a lo largo de la semana. La amenaza no se concentraría en una sola jornada: el patrón podría mantener tiempo inestable, viento persistente y oleaje elevado durante varios días.

El Weather Prediction Center del National Weather Service prevé que una baja presión permanezca cerca del Atlántico occidental durante el fin de semana. Esa configuración favorece un flujo constante de aire y humedad hacia la costa del noreste, con preocupación por erosión e inundaciones durante los ciclos de marea alta.

Periodo Lo que se espera en Nueva York y el área Tri-State Martes 22 de septiembre Aumento gradual del viento del noreste y condiciones marítimas más agitadas. Miércoles 23 de septiembre Ráfagas y oleaje en ascenso; podrían empeorar las condiciones en playas y sectores costeros. Jueves 24 de septiembre El sistema podría organizarse frente a la costa; se mantiene el riesgo de precipitaciones y mar peligroso. Viernes 25 de septiembre La baja presión tendría condiciones para fortalecerse sobre el Atlántico occidental. Sábado 26 y domingo 27 de septiembre Periodo de mayor vigilancia: posibles aguaceros, vientos intensos, oleaje elevado e inundaciones en el litoral.

La tabla debe leerse como una guía de evolución y no como un pronóstico definitivo. Los modelos coinciden en la posibilidad de un patrón inestable en el noreste, pero todavía presentan diferencias sobre la posición exacta del centro de baja presión.

LA TRAYECTORIA SERÁ DECISIVA

En este tipo de temporal, unos pocos cientos de kilómetros pueden cambiar el resultado. Si el sistema avanza más cerca de la costa de New Jersey o Long Island, New York City podría recibir un impacto directo, con acumulados importantes, ráfagas intensas y mayor peligro de anegamientos en áreas próximas al agua.

Si la perturbación permanece más alejada o se mueve antes hacia Nueva Inglaterra, la ciudad quedaría en el borde de su influencia. En ese escenario, de todos modos podrían registrarse aire fuerte desde el noreste, mar picado y problemas en el litoral, aunque con precipitaciones y ráfagas menos severas que en sectores de Long Island o Connecticut.

La incertidumbre es el mensaje central del pronóstico. La ubicación diaria de la baja presión determinará en qué lugares se concentrará la mayor cantidad de agua y cuáles comunidades enfrentarán las condiciones más adversas.

Por eso, todavía no sería responsable afirmar que toda la ciudad recibirá un volumen específico de lluvia o que habrá una velocidad exacta de viento en los cinco boroughs. Esos datos pueden cambiar conforme se aproxime el viernes.

¿QUÉ CONDICIONES PODRÍA PROVOCAR?

Aunque la trayectoria final sigue sin definirse, varios impactos aparecen de forma consistente en las proyecciones para el noreste de Estados Unidos.

Lluvia durante varios días El temporal podría dejar periodos de precipitaciones en el área Tri-State durante buena parte de la semana. Si las bandas más activas se concentran cerca del litoral, podrían complicarse los desplazamientos por carretera y aumentar los problemas de drenaje en sectores bajos. Vientos persistentes del noreste No hace falta que las ráfagas alcancen niveles extremos para causar inconvenientes. Varias jornadas de flujo desde el océano pueden empujar el agua hacia tierra, elevar el oleaje y favorecer anegamientos durante la pleamar. Oleaje peligroso y corrientes de resaca Las playas de Long Island, Queens y Brooklyn podrían registrar condiciones riesgosas. En algunas zonas, las olas mar adentro podrían alcanzar entre 15 y 18 pies, un panorama que aumenta el peligro para surfistas, pescadores, navegantes y personas que se acerquen a muelles, escolleras o rompeolas. Erosión de playas y daños en dunas La fuerza constante del mar puede golpear las dunas y retirar arena de la costa. El problema merece especial vigilancia en sectores de Long Island y Queens, comunidades que conocen la vulnerabilidad frente a marejadas y tormentas costeras. Inundaciones costeras Los puntos más expuestos son aquellos cercanos a bahías, canales y terrenos de baja elevación. Las back bays, o bahías interiores, pueden acumular agua cuando el viento impulsa el océano hacia tierra durante varios ciclos de marea.

PRINCIPALES RIESGOS PARA NUEVA YORK

Precipitaciones intensas o persistentes, sobre todo si el sistema se aproxima al litoral.

Ráfagas fuertes en sectores de Long Island, Queens, Brooklyn y Staten Island.

Oleaje elevado y condiciones peligrosas para navegación, pesca y actividades recreativas.

Erosión de playas y deterioro de dunas, con mayor atención en Long Island y Queens.

Inundaciones costeras durante la pleamar, en particular en sectores bajos y bahías interiores.

Posibles demoras para circular por vías cercanas al agua.

Eventuales ajustes en vuelos y viajes si el temporal gana fuerza durante el fin de semana.

Afectaciones puntuales en el transporte si se producen anegamientos locales o caída de ramas.

Para los residentes de comunidades cercanas al mar, esta será una semana para revisar las actualizaciones antes de salir de casa, sobre todo si planean manejar hacia Long Island, cruzar a New Jersey, visitar familiares o pasar el fin de semana en la playa.

La ciudad de Nueva York podría soportar fuertes lluvias e inundaciones por este fenómeno climatológico (Foto: AFP) / ED JONES

LONG ISLAND Y LAS COSTAS DE QUEENS, BAJO MAYOR VIGILANCIA

Long Island figura entre las zonas con mayor potencial de impacto si la tormenta se consolida cerca de tierra. Las áreas costeras inmediatas podrían registrar ráfagas de entre 40 y 50 mph, capaces de empujar agua del océano hacia comunidades cercanas y generar inundaciones moderadas durante la pleamar, especialmente en bahías interiores.

También existe preocupación por la erosión. Varios días de olas fuertes pueden crear un desnivel pronunciado en las dunas, un deterioro que deja más expuestas las franjas costeras ante futuros eventos. Ese escenario sería especialmente relevante en Long Island y en las playas de Queens.

Para muchas familias latinas que viven en Queens, Brooklyn, Nassau o Suffolk County, estos avisos son importantes porque coinciden con traslados al trabajo, visitas familiares, actividades escolares o planes de descanso. En Nueva York, un temporal costero no solo cambia el panorama de la playa: también puede alterar el tráfico, la operación de los ferris, los recorridos en auto y el acceso a sectores próximos al agua.

¿POR QUÉ SE LLAMA NOR’EASTER SI NO HABRÁ NIEVE?

Un nor’easter no necesita producir nieve para recibir ese nombre. El término describe una tormenta costera asociada con vientos que soplan desde el noreste sobre el litoral atlántico de Estados Unidos.

Estos fenómenos suelen formarse o intensificarse frente a la costa este y pueden traer lluvia, aire fuerte, olas grandes, crecidas en sectores costeros y, durante los meses fríos, nevadas. La confusión es comprensible: muchas de las nor’easters más recordadas en Nueva York ocurrieron entre finales del otoño y el invierno, acompañadas por acumulaciones significativas de nieve.

En este caso, la amenaza principal no sería una nevada. Las temperaturas previstas y la época del año favorecen un panorama de precipitación líquida, viento, oleaje y agua elevada en áreas costeras.

¿QUÉ FALTA POR DEFINIR?

La principal incógnita es el recorrido final de la baja presión. Los modelos coinciden en la posibilidad de un sistema costero, pero no en el punto donde se consolidará ni en qué tan cerca avanzará de Long Island, New York City o el sur de Nueva Inglaterra.

Ese detalle definirá tres aspectos principales:

Factor Si la tormenta se acerca a Nueva York Si se mantiene alejada o avanza hacia Nueva Inglaterra Lluvia Mayor probabilidad de bandas intensas en NYC y Long Island. Precipitaciones más irregulares o menos fuertes en la ciudad. Viento Ráfagas más marcadas en el litoral y puentes expuestos. Flujo persistente, pero con menor impacto directo en NYC. Costa Mayor peligro de inundación, erosión y oleaje en Long Island, Queens y Brooklyn. Mar agitado y corrientes peligrosas, con efectos más limitados.

Las autoridades meteorológicas continuarán ajustando el panorama conforme se acerque el fin de semana. Por ahora, el noreste de Estados Unidos se encamina hacia varios días de condiciones inestables, con viento desde el Atlántico, lluvia y riesgos en la costa. Lo que aún queda por conocer es qué tanto se aproximará el sistema a Nueva York y cuál será el impacto real en cada comunidad.