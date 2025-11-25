Ver a los enormes globos avanzar entre los rascacielos de Manhattan es una de las imágenes más emblemáticas del Thanksgiving estadounidense. Millones de familias siguen el desfile año tras año, ya sea en las calles de Nueva York o desde la televisión, esperando que los personajes gigantes sobrevuelen el cielo urbano sin contratiempos. Pero en 2025, el clima vuelve a encender la preocupación: los vientos podrían alterar los planes.

Los meteorólogos anticipan un escenario que, si bien incluye cielos mayormente soleados, también trae consigo un elemento clave para los organizadores: el viento.

Según la meteoróloga de AccuWeather Alyssa Glenny, “los vientos podrían registrar ráfagas de entre 20 y 30 millas por hora”, un rango que obliga a monitorear el pronóstico de cerca.

Y es que las normas son estrictas: si los vientos sostenidos superan las 23 mph o las ráfagas pasan las 34 mph, los globos deben quedarse en tierra.

Los fuertes vientos de Thanksgiving mantienen en duda la salida de los globos gigantes. | Crédito: David Dee Delgado / AFP

Paul Pastelok, experto en pronósticos a largo plazo en AccuWeather, detalla que “los globos deberían poder volar, pero podrían mantenerse más cerca del suelo”.

Sin embargo, advierte que si las ráfagas más intensas previstas para la tarde llegan antes de lo esperado, los globos más grandes serían los primeros en verse afectados.

A esto se suma el famoso “efecto túnel” entre los edificios, que, según Pastelok, puede reforzar aún más la sensación de viento en algunos tramos del recorrido.

No sería la primera vez que el viento obliga a tomar decisiones drásticas. En 1971, todos los globos fueron oficialmente cancelados por ráfagas peligrosas.

El clima de Thanksgiving podría obligar a bajar la altura de los globos del Macy’s Parade. | Crédito: David Dee Delgado / AFP / DAVID DEE DELGADO

Y en años recientes ha habido incidentes: en 2019, ráfagas fuertes lesionaron a algunos manejadores y dañaron inflables; en 1997, un viento de 43 mph hizo que el globo del Gato con Sombrero chocara contra un poste, hiriendo a dos personas.

Aun así, el pronóstico no es del todo desalentador. Aunque el viento podría traer complicaciones, el resto del clima luce favorable.

Las temperaturas rondarán los 40°F, típicas para finales de noviembre, y un sol ocasional ayudará a amenizar la espera para quienes madruguen para ver el desfile. Eso sí, Glenny recomienda no confiarse: “Una chaqueta o abrigo puede ser necesaria para quienes asistan en persona.”

Por ahora, los globos siguen en el plan. Pero, como cada año, el cielo de Nueva York tendrá la última palabra.

