Un proyecto de ley que busca impulsar la construcción de nuevas viviendas y aumentar el salario mínimo de ciertos trabajadores del sector inmobiliario fue presentado en California. Se trata de la AB 1751, conocida como Missing Middle Townhome Ownership Act (en español, Ley de propiedad de townhomes de vivienda intermedia). Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos del estado por enfrentar la crisis de vivienda y abordar, al mismo tiempo, las condiciones laborales de quienes participan en el desarrollo de nuevos proyectos residenciales. A continuación te contamos los puntos clave de la propuesta.

Mientras algunos ven en la AB 1751 una oportunidad para combinar más oferta de vivienda con mejores condiciones laborales, otros temen que el aumento de costos encarezca los nuevos proyectos (Foto: Freepik)

¿DE QUÉ TRATA LA AB 1751?

La AB 1751 es un proyecto de ley en California que busca dar beneficios y reglas más claras a los constructores que incluyan una parte de viviendas accesibles en sus proyectos. Al mismo tiempo, quiere exigir mejores condiciones laborales, como un salario mínimo más alto, para los trabajadores que participan en esas obras.

La propuesta se inscribe en el paquete de leyes de vivienda con el que la Legislatura y el gobernador Gavin Newsom intentan acelerar y abaratar la construcción de unidades habitacionales en un estado con fuerte crisis de vivienda.

Según el texto, la iniciativa plantea un mecanismo para acelerar la aprobación de proyectos de viviendas tipo townhome; es decir, conjuntos de casas unifamiliares de hasta tres niveles que comparten paredes con las unidades vecinas o están separadas solo por espacios reducidos entre sí.

Aumento del salario mínimo

El proyecto plantea que, para acceder a los beneficios o agilidades que ofrece la ley (por ejemplo, procesos más rápidos de aprobación), los desarrolladores deben pagar un salario mínimo superior al estatal a determinados trabajadores en las obras. ¿De cuánto? 28 dólares.

Los defensores de la AB sostienen que esto ayuda a que la creación de vivienda no se base en mano de obra mal pagada y contribuye a que los propios trabajadores de la construcción puedan afrontar el costo de vivir en California.

Pese a que algunos están de acuerdo, hay otros que critican el proyecto. Entre los principales cuestionamientos está el riesgo de que unos costos laborales más altos se trasladen al precio final de las viviendas, encareciendo los nuevos desarrollos y reduciendo la viabilidad de algunos proyectos, sobre todo en zonas donde el margen de ganancia ya es ajustado, publica CalMatters.

También se advierte que, si las condiciones laborales exigidas son demasiado estrictas, algunos desarrolladores podrían optar por no acogerse a los beneficios de la ley o directamente no construir en determinadas áreas, lo que limitaría el impacto del proyecto sobre la oferta de vivienda.

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA LA AB 1751?

Hasta ahora, la AB 1751 forma parte de un paquete más amplio de reformas de vivienda que se negocia en la Legislatura californiana, junto con otras medidas que flexibilizan la zonificación o aceleran permisos, pero no figura aún como una ley ya firmada y en plena vigencia.

Fue introducida el 9 de febrero de 2026 y, días después, pasó por varios comités hasta que llegó el 21 de mayo al pleno de la Asamblea, donde obtuvo un gran respaldo, con 47 votos a favor y ninguno en contra. Fue enviado al Senado estatal y actualmente está en la Cámara Alta, donde fue leído y remitido al comité correspondiente para la asignación de su tratamiento.

La propuesta, que ya obtuvo amplio apoyo en la Asamblea, avanza ahora en el Senado de California como parte de un paquete más grande de reformas para facilitar la construcción de casas (Foto: Freepik)

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