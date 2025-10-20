La pregunta que inquieta a empleadores y trabajadores en Florida: ¿Se permitirá que ciertos empleados ganen por debajo del salario mínimo estatal mediante exenciones voluntarias? En esta nota, te explico qué propone HB 221 y cómo impactaría a pasantes, aprendices y programas de work‑study si avanza en la Legislatura.
El expediente, presentado el 17 de octubre de 2025, busca habilitar renuncias temporales al mínimo estatal de US$14 por hora para roles formativos, siempre con pago igual o superior al mínimo federal y sin presiones del empleador.
¿CUÁL ES EL SALARIO EN FLORIDA?
Florida elevó el salario mínimo a US$14 el 30 de septiembre de 2025 y lo aumentará a US$15 el 1 de octubre de 2026 conforme a la enmienda aprobada por los votantes en 2020. Después de 2026, el mínimo estatal se ajustará por inflación, mientras que el mínimo federal continúa en US$7,25 desde 2009.
¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO QUE PERMITIRÁ QUE ALGUNOS TRABAJADORES GANEN MENOS EN FLORIDA?
HB 221 autoriza a empleados en prácticas, pasantías, preaprendizajes o programas similares de aprendizaje en el trabajo a firmar una exención voluntaria para no recibir el salario mínimo estatal durante un periodo limitado, manteniendo como piso el mínimo federal de US$7,25 por hora. La propuesta prohíbe expresamente la coerción del empleador, exige consentimiento informado y, para menores de 18 años, firma de padre, madre o tutor, con vigencia de la exención por un máximo de nueve meses.
Sus defensores sostienen que los salarios deben reflejar habilidad y experiencia, mientras críticos advierten sobre posibles presiones a jóvenes y efectos en el poder de negociación de quienes no renuncien.
¿A QUIÉNES SE APLICARÍA LA EVENTUAL HB 221?
La propuesta alcanza a quienes participan en work‑study, pasantías, preaprendizajes u oportunidades comparables de aprendizaje en el trabajo, dentro de programas estructurados con duración máxima de nueve meses. El objetivo declarado es facilitar la entrada al mercado laboral y el desarrollo de habilidades, con salvaguardas para evitar presiones indebidas, especialmente en trabajadores jóvenes.
¿QUÉ FALTA PARA QUE SE APLIQUE LA HB 221?
El proyecto fue presentado el 17 de octubre de 2025 y aguarda su recorrido por comités, votaciones en ambas cámaras y promulgación; hasta ahora la última acción oficial es “Filed”. Informes locales señalan que, si se aprueba, entraría en vigor el 1 de julio de 2026, aunque esa fecha depende del avance legislativo.
El patrocinador Ryan Chamberlin argumenta que la medida ampliaría oportunidades, reduciría costos laborales y fortalecería a pequeñas empresas, retomando la lógica de flexibilidad de HB 541. La discusión seguirá en la Cámara de Representantes de Florida con atención a salvaguardas de consentimiento y protección a menores en entornos formativos.
