Comer en este pub irlandés de Florida es toda una experiencia: puedes disfrutar una sopa por solo 18 centavos mientras estás rodeado de miles de billetes colgados del techo y las paredes. McGuire’s Irish Pub abrió sus puertas en 1977 y desde entonces se ha convertido en un lugar lleno de tradiciones únicas. Uno de sus detalles más llamativos es la enorme cantidad de dinero que decora el local, algo que incluso podría servirles en caso de emergencia.

“Tenemos más de 2 millones de dólares colgando de nuestro techo”, contó Luke Pushard, gerente del bar en la sede de Pensacola, en entrevista con la revista People.

El lugar está cubierto casi por completo de billetes gracias a un gesto que comenzó como una broma sobre el futuro del negocio. Según Pushard, la tradición empezó cuando Molly, la esposa del dueño McGuire Martin, recibió su primera propina.

“Cuando recibió su primera propina, escribió su nombre y la pegó en la pared, bromeando que si alguna vez cerraban, al menos tendría su primer dólar”, explicó. “Y mucha gente siguió su ejemplo”.

La tradición empezó cuando la esposa del dueño colocó su primer dólar en la pared como broma y los clientes comenzaron a imitarla. (Foto: @_averi_ / Instagram)

“Ahora se considera buena suerte, así que cuando alguien viene por primera vez, siempre escribe su nombre en un billete”, agregó.

Los clientes suelen dejar mensajes, fechas o deseos antes de colocarlo en el lugar y como parte de la experiencia reciben una tarjeta que los nombra “irlandeses honorarios”.

Aunque cada año se suman más billetes, el restaurante mantiene una tradición igual de curiosa: el precio de su famosa sopa de frijoles del Senado sigue costando solo 18 centavos, igual que en 1977, cuando se inspiraron en la versión que se servía en la cafetería del Senado de Estados Unidos.

“Si pides un plato principal o un aperitivo, [si] pides cualquier cosa, puedes obtener la sopa de frijoles por 18 centavos”, explicó Pushard. “Si la pides sola, la broma es que cuesta 18 dólares, pero nunca le cobramos eso a nadie”.

Además de su icónica sopa de frijoles de 18 centavos, el lugar ofrece platos contundentes como cortes de carne certificados, omelettes de seis huevos, rollos de huevo estilo reuben y hamburguesas gourmet. (Foto: @mcguiresdestin / Instagram)

El menú incluye opciones llamativas como una bebida verde intensa llamada Irish Wake, servida en un gran frasco Mason que los clientes pueden llevarse a casa, además de omelettes de seis huevos, rollos de huevo estilo reuben y cortes de carne certificados.

Pushard destacó que el restaurante sigue siendo un negocio familiar, donde el dueño toma las decisiones priorizando a sus empleados. Según él, eso ha sido clave para su éxito, ya que muchos trabajadores llevan años en el lugar.

Además de su historia, el restaurante destaca por su ambiente familiar, su amplio menú y la lealtad de sus empleados. (Foto: @mcguiresdestin / Instagram)

El local tiene capacidad para más de 600 personas y cuenta con un amplio equipo, incluyendo más de 125 meseros, 15 bartenders y decenas de trabajadores en cocina. Para Pushard, lo que realmente hace especial al lugar es el compromiso del personal por mejorar cada día.

“Nuestro lema es: ‘si no estás orgulloso de ello, no lo sirvas’”, señaló. “Y ‘está hecho por empleados a los que realmente les importa’”.

Dónde se encuentran y cómo llegar a los locales de McGuire’s Irish Pub

McGuire’s Irish Pub tiene dos ubicaciones principales en Florida, por lo que puedes visitar la que mejor te convenga según tu ruta:

Sede Pensacola: Se encuentra en 600 E Gregory St, Pensacola, FL 32502. Es el local original donde se originó la tradición de los billetes en el techo.

Sede Destin: Está ubicada en 33 US-98, Destin, FL 32541, frente al puerto de Destin.

Si vas en coche, llegar a ambos restaurantes es bastante sencillo. Si te encuentras en la zona del Panhandle de Florida, puedes llegar a cualquiera de las dos sedes principalmente a través de la US-98, que conecta las ciudades costeras de la región.

Si viajas desde otras partes del estado o del país, la Interestatal 10 (I-10) es la ruta principal que te acercará a Pensacola.

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