Un rapero de Atlanta, Estados Unidos, fue condenado a seis años de prisión después de declararse culpable de participar en un esquema de fraude bancario que involucró cheques robados por un valor superior a $6.5 millones. El acusado, además, utilizaba las redes sociales para promocionar y vender tutoriales en los que explicaba cómo realizar diferentes tipos de fraude financiero.

Shamarri Tache Brooks, de 34 años y residente de Stone Mountain, es conocido en el mundo de la música como “Juney Knotzz”. Tras declararse culpable de fraude bancario y robo agravado de identidad, recibió una condena de seis años en una prisión federal, seguida de otros cinco años de libertad supervisada.

El hombre ya tenía antecedentes penales por delitos relacionados con tráfico de drogas, posesión de armas, obstrucción a las autoridades y agresión, según la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Georgia.

Un esquema con cheques robados

Los fiscales indicaron que Brooks comenzó el esquema en enero de 2022. Su método consistía en obtener cheques robados del correo y buscar personas a través de redes sociales que permitieran depositarlos en sus propias cuentas bancarias.

Para hacer que los documentos parecieran legítimos, los cheques eran modificados para aparentar que originalmente habían sido emitidos a nombre de los titulares de esas cuentas. Brooks posteriormente acudía a distintos cajeros automáticos del área metropolitana de Atlanta para realizar los depósitos.

Durante casi tres años, Brooks y uno de sus asociados llegaron a robar y depositar cheques cuyo valor nominal combinado alcanzó los $6,574,288. En algunas de sus operaciones, el rapero utilizaba una máscara estilo pasamontañas que llevaba el logotipo de “No Free Sauce”.

Los fiscales señalaron que el acusado y un asociado manejaron cheques por un valor total de más de $6.5 millones durante casi tres años. (Foto referencial: Unsplash)

Vendía tutoriales para cometer fraudes

Mientras llevaba adelante el esquema, Brooks también había creado un negocio paralelo relacionado con el fraude. A través de redes sociales promocionaba y vendía tutoriales destinados a enseñar diferentes métodos para cometer delitos financieros.

La colección de materiales era conocida como “Sauce Book” o “SB”, un nombre que también coincidía con sus iniciales. Además de los tutoriales, Brooks comercializaba imágenes de cheques robados, a los que denominaba “slips”.

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg destacó la gravedad de las actividades durante el anuncio de la sentencia.

“Además de cometer personalmente fraude bancario, Brooks comercializó y vendió descaradamente tutoriales sobre fraude y traficó con miles de cheques robados por valor de millones de dólares. Afortunadamente, la ineptitud de Brooks estuvo a la altura de su audacia: sus esfuerzos por negociar los cheques fracasaron, lo que evitó que sus víctimas sufrieran pérdidas conocidas”, afirmó.

“Aunque Brooks buscó enseñar a sus seguidores cómo cometer fraude, la verdadera lección aquí es que el delito no paga. Los atraparemos y ustedes irán a prisión, incluso si su plan no tiene éxito”, añadió Hertzberg.

Las autoridades recuperaron los cheques

Durante un registro en la vivienda de Brooks, los investigadores encontraron una gran cantidad de los cheques presuntamente robados, cuyo valor se aproximaba a los $6.5 millones.

Las autoridades creen que los documentos restantes que habían sido sustraídos no lograron ser depositados con éxito.

La investigación contó con la participación del FBI, el Servicio Postal de Estados Unidos y el Departamento de Policía de Dunwoody.

El caso se conoció poco después de otro incidente en Georgia en el que un exempleado del Servicio Postal fue acusado de robar del correo más de $1 millón en cheques y tarjetas de regalo.

Brooks también vendía tutoriales sobre cómo cometer fraudes financieros bajo el nombre de “Sauce Book”. (Foto: U.S. Department of Justice, Northern District of Georgia)

Cómo protegerse del fraude con cheques

Ante el aumento de este tipo de delitos, las autoridades federales recomiendan recoger el correo poco después de que sea entregado y evitar dejarlo durante la noche en el buzón. También aconsejan solicitar una retención del correo cuando se vaya a estar fuera de casa durante varios días.

Otra medida disponible es Informed Delivery, un servicio del Servicio Postal que permite recibir información sobre el correo y los paquetes que están por llegar. Si un cheque esperado no aparece, se recomienda comunicarse inmediatamente con la persona o entidad que lo envió.

Los expertos también aconsejan utilizar sobres de seguridad para ocultar mejor documentos financieros y, cuando se envíen cheques, considerar servicios con confirmación de firma.

Para documentos especialmente importantes, una alternativa es depositarlos directamente en los buzones internos de una oficina postal y consultar con el banco qué mecanismos existen para impedir que un cheque robado sea cobrado de manera fraudulenta.