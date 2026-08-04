Un recurso legal con más de dos siglos de historia en Estados Unidos se ha convertido en una de las principales herramientas de defensa para los inmigrantes detenidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). A través de una guía, decenas de personas están aprendiendo a presentar por sí mismas un habeas corpus, un mecanismo que permite impugnar la legalidad de su detención y que la administración del presidente Donald Trump busca limitar.

El material de apenas veinticuatro páginas fue elaborado por el Immigrant Defenders Law Center, una organización con sede en Los Ángeles, tras observar que algunos inmigrantes lograban obtener su libertad luego de recibir orientación jurídica básica y presentar por sí mismos este recurso ante los tribunales federales.

¿Qué es un habeas corpus y para qué sirve?

El habeas corpus es un procedimiento legal consagrado en el Artículo I de la Constitución de Estados Unidos. Su objetivo es obligar al Gobierno a justificar por qué mantiene detenida a una persona. Si las autoridades no logran demostrar que la detención es legal, un juez puede ordenar su liberación o permitir que el caso sea revisado.

A diferencia de otros procesos, este recurso no depende del estatus migratorio de la persona detenida. Por ello, se ha convertido en una de las principales herramientas utilizadas por inmigrantes que buscan recuperar su libertad mientras continúan sus procesos ante las cortes de inmigración.

¿Qué es? Un recurso legal para cuestionar la legalidad de una detención. Base legal Artículo I de la Constitución de Estados Unidos. ¿Quién puede usarlo? Personas detenidas por autoridades migratorias que buscan revisar su encarcelamiento. ¿Qué puede lograr? Que un tribunal federal revise la detención y, en algunos casos, conceda una audiencia para solicitar la libertad bajo fianza. ¿Por qué es importante? Permite a los inmigrantes defenderse incluso cuando no cuentan con representación legal.

Una guía para quienes no pueden pagar un abogado

Según reportó El País, los abogados del Immigrant Defenders Law Center comenzaron a distribuir la guía durante sus visitas a los centros de detención de Adelanto y Desert View Annex, en el desierto de Mojave.

Según la organización, muchos inmigrantes enfrentan sus procesos sin representación legal debido al alto costo de contratar un abogado. En algunos casos, los honorarios para presentar un habeas corpus pueden alcanzar los 6.000 dólares, una cantidad imposible de asumir para numerosas familias después del arresto del principal sostén económico del hogar.

La guía, disponible en español e inglés, explica quiénes pueden presentar el recurso, cómo llenar la petición, qué documentos adjuntar y a qué tribunal federal debe enviarse.

Miles de inmigrantes detenidos por ICE recurren a un recurso legal que el presidente Donald Trump intenta restringir. | Crédito: Blake Fagan / AFP / BLAKE FAGAN

Un recurso cada vez más utilizado por los inmigrantse

El habeas corpus ha ganado protagonismo durante el segundo mandato de Donald Trump. De acuerdo con un conteo de ProPublica, desde enero de 2025 se han presentado más de 65.000 solicitudes, la cifra más alta registrada hasta ahora.

La mayoría de estos recursos se ha presentado en tribunales federales de Texas y California. Solo el Distrito Central de California, donde se encuentran los centros de Adelanto y Desert View Annex, ha recibido más de 3.300 peticiones desde el año pasado.

El incremento también se refleja en otros estados. Jueces federales han señalado el aumento de solicitudes presentadas por inmigrantes sometidos a detenciones prolongadas, incluso cuando no representan un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad.

Por qué Donald Trump busca limitar el habeas corpus

La administración de Donald Trump sostiene que el derecho al habeas corpus puede suspenderse en circunstancias extraordinarias, como una supuesta “invasión”, término con el que el Gobierno ha descrito la llegada de inmigrantes indocumentados.

Esa política fue adoptada en julio de 2025, aunque permanece bloqueada por diversos tribunales mientras continúa una batalla judicial que podría terminar en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Recientemente, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó el intento del Gobierno de impedir las audiencias de fianza para inmigrantes detenidos, una decisión que representó un nuevo revés para la estrategia migratoria de la administración Trump.

La política migratoria del presidente Donald Trump mantiene el foco sobre los centros de detención de ICE. | Crédito: AFP

La situación en los centros de detención de ICE en EE.UU.

El Immigrant Defenders Law Center asegura haber distribuido miles de copias de la guía y trabaja para traducirla a otros idiomas y adaptarla a tribunales federales de distintas regiones del país.

La organización sostiene que la necesidad es urgente debido a las condiciones denunciadas durante años en centros como Adelanto, señalado por presuntos problemas de hacinamiento, atención médica deficiente, alimentación insuficiente y otras irregularidades. Además, desde el año pasado cuatro ciudadanos mexicanos han fallecido tras pasar por esas instalaciones.

Para quienes permanecen detenidos, presentar un habeas corpus puede marcar la diferencia entre esperar durante meses o incluso años en un centro de detención o tener la posibilidad de solicitar su libertad bajo fianza mientras continúa su proceso migratorio. Según los abogados de la organización, quienes no utilizan este recurso rara vez obtienen una audiencia para evaluar su liberación, salvo en circunstancias excepcionales.

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