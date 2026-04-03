Al encontrarnos en la recta final para presentar la declaración de impuestos, cuyo plazo vence el 15 de abril, muchos contribuyentes que hicieron el trámite desde finales de enero ya recibieron sus reembolsos. Sin embargo, en lugar de que ese dinero represente un verdadero alivio frente al alza del costo de vida, en numerosos casos está siendo usado para otros fines. Para muchas familias, el reembolso se ha convertido más en una herramienta para estabilizar su situación económica que en un ingreso extra para respirar con tranquilidad. ¿Qué está ocurriendo con ese dinero y qué revela sobre la economía de los hogares? Te lo contamos en los siguientes párrafos.

¿EN QUÉ ESTÁN USANDO LOS CONTRIBUYENTES SU REEMBOLSO DEL IRS?

Un análisis de Yahoo Finance revela que, este 2026, los contribuyentes están usando su reembolso del Servicio de Impuestos Internos (IRS) sobre todo para sobrevivir al alto costo de vida, no para “extras”. ¿Exactamente en qué lo destinan?

Renta/vivienda.

Pago de deudas (sobre todo tarjetas de crédito).

Alimentos y servicios básicos como luz y transporte.

Es decir, funciona como un “respiro” para ponerse al día con gastos atrasados más que como dinero disponible para consumos discrecionales. “Muchos la están usando más como una herramienta de supervivencia que como una oportunidad de ahorro”, confirma el reporte de dicho medio, basado en datos del IRS y algunas encuestas financieras.

Yahoo Finance revela que el reembolso de 2026 se destina sobre todo a renta, deudas, alimentos y servicios básicos (Foto: Freepik)

¿QUÉ NOS DICE ESTO SOBRE LA REALIDAD DE LAS FAMILIAS?

Esto nos muestra que cada vez menos contribuyentes pueden dedicar su reembolso al ahorro o a la inversión porque hoy ese dinero se utiliza, sobre todo, como un mecanismo de supervivencia financiera y no como una vía para crear patrimonio.

A diferencia de años anteriores, ha caído de manera marcada el número de personas que usan su reembolso para ahorrar. Esto indica que cada vez menos contribuyentes pueden destinar parte de ese dinero a guardar o invertir, lo que confirma un giro claro en las prioridades financieras de la población.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los precios al consumidor vienen mostrando una dinámica en alza que reduce de forma constante el poder de compra de las personas. Esto ha llevado a que, según un análisis citado en el propio informe, los hogares den prioridad a cubrir necesidades básicas por encima de metas financieras de largo plazo.

Pese a todo, el análisis resalta el destino final que se le da a ese monto recibido por parte del IRS: “Pagar deudas con el reembolso puede ser una estrategia clave para reducir presión financiera”.

Los contribuyentes usan los reembolsos como un salvavidas para ponerse al día con obligaciones, en un contexto de precios al consumidor al alza que erosiona el poder de compra (Foto: Pexels)

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