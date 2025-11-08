Recientemente, un operativo de ICE en Massachusetts ha desatado polémica por lo que provocó en una familia inmigrante. Sucede que distintos agentes federales intentaron detener a una mujer latina, quien iba acompañada de su bebé y su esposo; sin embargo, durante este intento de arresto, el hombre presuntamente sufrió un ataque de convulsión.

El hecho fue grabado por distintos testigos que solicitaban a los agentes desistir con la detención y que socorran a aquel hombre que presentaba un episodio médico. Con el transcurrir de las horas, el protagonista, cuyo nombre es Carlos Zapata, ha decidido revelar su verdad.

En una conversación con Noticias Telemundo, el inmigrante precisó que había perdido el conocimiento debido a una maniobra extraña que realizó uno de los uniformados de inmigración. “Ellos comienzan a forcejear con nosotros”, dijo.

Carlos recuerda que, de manera repentina, perdió el conocimiento. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Según lo explicado por este hombre, los agentes federales de inmigración pretendían detener a su esposa, Juliana, quien contaba con una orden de arresto desde hace meses debido a un supuesto apuñalamiento en contra de su compañera de trabajo.

Carlos señaló que esta acusación se trata de una mentira, pues afirmó que su esposa no tuvo intención de provocar daños letales hacia la agraviada. Sin embargo, no descartó que sí existió ciertas lesiones con una tijera debido al forcejeo.

El verdadero objetivo de los agentes de ICE durante el operativo era detener a Juliana, esposa de Carlos. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

ICE niega episodio médico

Aunque las imágenes grabadas por los testigos muestran que Carlos está convulsionando, un portavoz de ICE aseguró que el personal de emergencia “no encontró ningún episodio médico legítimo”. Es más, señalaron que el inmigrante “rechazó” recibir atención médica.

Ante estas declaraciones, el latino lo negó rotundamente, alegando que solicitó que un especialista médico le realice los chequeos correspondientes. “Yo pedía que me dejaran ver con el doctor, yo pedía que me dejaran ver con la ambulancia y ellos no querían dejarme”, expresó.

Por el momento, Carlos Zapata y su bebé se encuentran en libertad; sin embargo, su esposa aún está recluida en un centro de detención a la espera de conocer su futuro.